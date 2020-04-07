Korona virüs nedeniyle öğrencilerin denklik işlemlerine dair uygulanacak tedbirler

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 27.03.2020 tarih ve 5935262 sayılı yazılarıyla Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin denklik işlemlerine dair uygulanacak tedbirleri açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Söz konusu salgının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla, ülkemizde gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda COVID-19 nedeniyle ülkemize dönmek zorunda kalan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemlerine yönelik aşağıda yer alan tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur:

1- AFS, YFU gibi uluslararası öğrenci değişim programları ve burs çerçevesinde veya farklı nedenlerle yurt dışında öğrenim görmekte iken COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapmak zorunda kalan öğrencilerin denklik işlemlerinde öncelikle var ise okul tarafından onaylı öğrenim belgesi/karnenin aslının esas alınması,

2- COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapan öğrencilerden herhangi bir öğrenim belgesi ibraz edemeyenlerin denklik işlemleri ilgili ülkede öğrenim gördüklerine dair pasaport giriş-çıkışlarım ibraz etmeleri koşuluyla varsa e-okulda kayıtlı sınıfı ve ilgilinin beyanına göre yaş ve gelişim durumları dikkate alınarak yapılması,

3- Yurt dışında lise son sınıfta okuyor iken ülkemize dönen öğrencilerin üniversitelerin yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuruları YÖK tarafından belirlenen "Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar" çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretimin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmesi ancak liseyi tamamlayamadan dönüş yapanlar bu madde kapsamında değerlendirilmemesi ve ortaöğretimine ülkemizde devamının sağlanması,

4- COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapan öğrencilerden yurt dışındaki okuluna uzaktan eğitim yoluyla devam edeceklerin denklik işlemlerinin ilgi (a) Denklik Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca değerlendirmeye alınması,

5- Tüm denklik başvurularının edenklik.meb.gov.tr adresinden yapılması ve denklik işlemleri için randevu tarihinin alınması ve başvuru sahiplerinin pasaport-giriş çıkışlarını sisteme mutlaka yüklemesi,

6- COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapan öğrencilerin denklik işlemlerine dair detaylı bilgi için 0312 413 43 73 nolu telefon veya ttkb_denklik@meb.gov.tr mail adresinden iletişime geçilmesi,

7- COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapan öğrencilerin denklik işlemlerine dair uygulanacak tedbirlerin denklik merkezlerince Denklik Yönetmeliği ve Denklik Kılavuzu çerçevesinde uygulanması ve bu kapsamdaki öğrencilerin denklik işlemlerinde herhangi bir mağduriyete meydan verilmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet KANDEMİR