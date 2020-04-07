Başka ilde staj yapan öğrenciler pansiyonlardan yararlanabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 17.03.2020 tarih ve 5616530 sayılı yazılarıyla başka bir ilde beceri eğitimi veya staj yapan öğrencilerin pansiyondan yararlanbileceklerini açıkladı.

Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümlerine göre sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri, denizcilik, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, tarım alanları ile Bakanlıkça uygun bulunan diğer alan/dallarda öğrenim gören bazı öğrencilerin Bakanlığımız ve ilgili taraflarla yapılan "İşbirliği Protokolleri" de dahil olmak üzere işletmelerde beceri eğitimi veya stajlarını ilçe/il sınırları dışında yapması gerektiği bilgilerinizdir.

Söz konusu öğrencilerin barınma ihtiyaçları genel olarak işletmelerin lojman imkanlarından yararlanılarak karşılanmakta olup kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle barındırılamayan öğrencilerin ise bu ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği 23 üncü maddesi gereği yaz tatilinde okul pansiyonlarından yararlandırılmalarının uygun olacağı Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.

Buna göre; işletmelerde beceri eğitimi veya staj süresince okul pansiyonlarından yararlanma talebinde bulunan öğrencilerle ilgili yapılacak iş ve işlemlerde dikkat edilmesi gereken konular aşağıda belirtilmiştir.

1- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince öncelikle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu pansiyonları olmak üzere pansiyonlu ortaöğretim kurumlarından şartlan uygun olanların kapasiteleri, cinsiyet durumu, adres vb. bilgilerinin ilgili taraflarla paylaşılması.

2- İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgi (b) Yönetmeliğin 23, 24 ve 35 inci maddelerindeki hükümlerine göre barınma, konaklama ve tahsis işlemlerinin talepte bulunan işletmeler dikkate alınarak değerlendirilmesi,

3- Bakanlığımız ve ilgili taraflarla yapılan "İşbirliği Protokolleri" gereği işletmede beceri eğitimi yada staj gören ve paralı yatılı olarak barındırılması gereken öğrencilerin pansiyon ücretlerinin ilgili işletme tarafından karşılanması, parasız yatılı olanların ise "Kurum Dışı" öğrenci olarak kayıtlarının yapılması,

4- Öğrencilerin pansiyon kayıtlarının okul müdürlüklerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ Kurum İşlemleri/ e-Pansiyon İşlemleri sayfası "Kurum Dışı" öğrenci işlemlerinden yapılması,

5- Paralı/Parasız yatılılıktan yararlanan öğrencilerin pansiyon nakillerinin beceri eğitimi yada staj yapacakları eğitim bölgelerinde bulunan pansiyonlara yapılabileceği ancak, işletmede beceri eğitimi veya stajını tamamlayan öğrencilerin hak kaybına uğramamaları için öğrenim gördükleri okul pansiyonuna kayıtlarının yeniden aktarılması,

6- Bakanlığımızca her yıl yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavını kazanarak burslu öğrenci olanların paralı yatılılıktan yararlanmaları, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması halinde bursluluklarının iptal edilmesi gerektiğinden öğrenci bilgilerinin kontrol edilmesi gerekli görülmektedir.

Ahmet KANDEMİR