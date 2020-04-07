1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müslümanlar, mübarek geceyi evlerinde dua ederek geçirecek

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, bugün idrak edilecek. Salgın nedeniyle camilerde toplu ibadete ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, mübarek geceyi evlerinde dua ederek geçirecek, eller semaya 'şifa' için açılacak
 07 Nisan 2020 07:30
Yazdır
Müslümanlar, mübarek geceyi evlerinde dua ederek geçirecek

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, bugün idrak edilecek. Berat Kandili, 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'ni evlerde ibadet ve dua ederek idrak edecek. Ayrıca TRT 1'de "Kandil Özel" özel programı yayınlanacak.

"YOK MU ŞİFA İSTEYEN"

Berat Arapça berae/beraet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Beraet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şabanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Hz. Peygamber'in, "Allah Teala -rahmetiyle- şabanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizi, "?avm", 39; İbn Mace, "İ??me", 191). Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Bir kısım alimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ölen sağlıkçılara şehitlik verilmeli'
07 Nisan 2020 08:07		 Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: En kritik döneme girdik
07 Nisan 2020 08:00
Ücretsiz maske yola çıktı
07 Nisan 2020 07:10		 Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı
07 Nisan 2020 06:52
İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu
07 Nisan 2020 04:29		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Nisan 2020 02:37
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
07 Nisan 2020 02:05		 Van'da korona virüs tedavisi gören 4 kişi, hastalığı yenip taburcu oldu
07 Nisan 2020 01:45
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
07 Nisan 2020 01:22		 TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası
07 Nisan 2020 01:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:24 - İşe gitme oranı yüzde 45 düştü08:19 - CHP'den 'infaz'a şerh: Anayasa'ya aykırıdır08:15 - Doktorun 'ev sahibi' isyanı08:07 - 'Ölen sağlıkçılara şehitlik verilmeli'08:00 - Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: En kritik döneme girdik07:42 - Fedakar öğretmenler uzaktan eğitim için çaba sarf ediyor07:34 - Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda07:30 - Müslümanlar, mübarek geceyi evlerinde dua ederek geçirecek07:26 - Gıda için bütün hazırlıklar tamam07:20 - Rengine aldanmayın: Nanoteknoloji denilen maske aldatmaca
07:10 - Ücretsiz maske yola çıktı07:05 - ABD'nin sağlık hizmeti çöktü06:52 - Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı06:40 - Bir maske küresel sistemi değiştiriyor06:10 - İnfaz mesaisi bugün başlıyor: 90 bin kişiye tahliye yolu açılıyor04:29 - İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu03:57 - Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor03:12 - Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergede değişlik yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
Araştırma görevlisinin kadrosuyla ilişiği 'usul ve esasa' dayanılarak kesilebilir mi?
Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Valilik, CHP'li Öztrak'ın 'bakkal defteri' iddiasını yalanladı
Ücretsiz maske yola çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
epttavm 7
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
roman kratochvil 2
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 3
Teslimiyet 1
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
Çağındeniz 1
mem.net sözlük cafe 16
ab'nin birlik olamaması 2
PTT 1
SON İLANLAR
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam