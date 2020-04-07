Ücretsiz maske yola çıktı

Önceki akşam test uygulaması açıldığı sırada talepte bulunan vatandaşların başvuruları geçerli sayıldı. Onlara maskenin, bugün itibariyle kargolanacağı ifade edildi. Bu arada "maske.epttavm.com" adresine bir saatte yaklaşık beş milyon tıklanma olunca, sistem gelen yoğun talebi karşılayamadı. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırıldı. Gerekli yazılımın bugün tamamlanarak, sistemin yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, "Maksimum ölçüde malı temin etmeye çalışıyoruz. Bu hafta Bakanlığa 10 milyon maske temini yapıldı. Bu, artarak devam edecek. Sıkıntı yok. Nisan sonuna doğru maskenin bollaştığını herkes görecek" dedi. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında olmayan vatandaşlar, haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş edebilecek.

Osman Çobanoğlu