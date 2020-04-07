Gıda için bütün hazırlıklar tamam

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de hasadı başlayan ürünler başta olmak üzere üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için bir dizi tedbiri devreye sokuyor.

Hasat döneminde çalışacak mevsimlik işçiler için Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ortak çalışma yürütüyor. Bakanlık kaynakları önümüzdeki günlerde hasadına başlanacak patates, soğan ve kiraz gibi ürünlerin toplanmasında çalışacak mevsimlik işçilerin hem sağlık hem de ulaşımına yönelik planlamalar yapıldığını dile getirdi. Hem ekim işinde hem de hasat işinde çalışacak mevsimsel işçilerin barınmaları da dahil olmak üzere AFAD'ın da devreye gireceği belirtiliyor. Çadır, konteyner gibi barınma alanlarında alınacak tedbirler, hijyen şartları gibi konularda gerekli planlamaların yapıldığı, bu konuda kısa süre içinde bir genelge yayınlanacağı ifade edildi. Hasat mevsimine yönelik gerekli iş gücünde bir sıkıntı olmaması için her türlü tedbirin devreye sokulacağı kaydedildi.

65 YAŞ ÜSTÜ ÇİFTÇİYE ESNEKLİK

Tarım Bakanlığı, bu dönemde ekimi yapılacak ürünlerle ilgili olarak ise üreticilerin, tohum, gübre ve tarım ilacı gibi ihtiyaçlarının temini için tüm il müdürlüklerine talimat gönderildi. 65 yaş üstü çiftçilerin tarlalarına ulaşımında her türlü kolaylık da sağlanacak.

GIDADA İÇ PİYASA ÖNCELİKLİ

Yeni tip koronavirüs sebebiyle iç piyasada bazı gıda ürünlerine yönelik taleplerin artması üzerine de yeni tedbirler devreye sokuldu. Patates, soğan ve limonun ihracı izne bağlanırken, iç piyasadaki ihtiyaçlar dikkate alınarak, başka ürünlerin ihracatına izin şartı getirilebileceği belirtiliyor. Limondaki iç talebin virüsle bağlantılı olarak arttığına dikkat çeken bakanlık yetkilileri, portakal ve greyfurtta ise şimdilik aşırı bir talebin bulunmadığını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN ARZINDA PROBLEM YOK

Türkiye'nin sebze, meyve, hububat ve bakliyat konusunda kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Bakanlık kaynakları, bu sebeple gıda arzı konusunda herhangi bir problem olmadığını dile getirdi. Tarım Bakanlığı kaynakları "Ancak biz, ihracat ve tüketim dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle bu dönemde iç piyasanın ihtiyaçları dikkate alarak planlama yapılıyor. Piyasanın ihtiyacını dikkate alarak ihracata ona göre izin vereceğiz" bilgisini verdi.

STOKLAMA BİTTİ

Bakanlık kaynakları, 17 Mart'tan itibaren vatandaşların ilk hafta ihtiyacından dört kat, ikinci hafta ise üç kat fazla alışveriş yaptığını tespit ettiklerini belirterek "Yani vatandaş evine yeterince stok yaptı. Şu anda gıda tüketim rakamları korona öncesi döneme döndü. Yani stoklama bitti" dedi.

Yücel Kayaoğlu