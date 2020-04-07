1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gıda için bütün hazırlıklar tamam

Tarım Bakanlığı, ekimi yapılacak ürünlerle ilgili; üreticilerin, tohum, gübre ve tarım ilacı gibi ihtiyaçlarının temini için bütün il müdürlüklerine talimat gönderdi. Patates, soğan gibi ürünlerin toplanmasında çalışacak mevsimlik işçilerin hem sağlık hem de ulaşımına yönelik planlamalar yapıldı
 07 Nisan 2020 07:26
Yazdır
Gıda için bütün hazırlıklar tamam

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de hasadı başlayan ürünler başta olmak üzere üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için bir dizi tedbiri devreye sokuyor.

Hasat döneminde çalışacak mevsimlik işçiler için Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ortak çalışma yürütüyor. Bakanlık kaynakları önümüzdeki günlerde hasadına başlanacak patates, soğan ve kiraz gibi ürünlerin toplanmasında çalışacak mevsimlik işçilerin hem sağlık hem de ulaşımına yönelik planlamalar yapıldığını dile getirdi. Hem ekim işinde hem de hasat işinde çalışacak mevsimsel işçilerin barınmaları da dahil olmak üzere AFAD'ın da devreye gireceği belirtiliyor. Çadır, konteyner gibi barınma alanlarında alınacak tedbirler, hijyen şartları gibi konularda gerekli planlamaların yapıldığı, bu konuda kısa süre içinde bir genelge yayınlanacağı ifade edildi. Hasat mevsimine yönelik gerekli iş gücünde bir sıkıntı olmaması için her türlü tedbirin devreye sokulacağı kaydedildi.

65 YAŞ ÜSTÜ ÇİFTÇİYE ESNEKLİK

Tarım Bakanlığı, bu dönemde ekimi yapılacak ürünlerle ilgili olarak ise üreticilerin, tohum, gübre ve tarım ilacı gibi ihtiyaçlarının temini için tüm il müdürlüklerine talimat gönderildi. 65 yaş üstü çiftçilerin tarlalarına ulaşımında her türlü kolaylık da sağlanacak.

GIDADA İÇ PİYASA ÖNCELİKLİ

Yeni tip koronavirüs sebebiyle iç piyasada bazı gıda ürünlerine yönelik taleplerin artması üzerine de yeni tedbirler devreye sokuldu. Patates, soğan ve limonun ihracı izne bağlanırken, iç piyasadaki ihtiyaçlar dikkate alınarak, başka ürünlerin ihracatına izin şartı getirilebileceği belirtiliyor. Limondaki iç talebin virüsle bağlantılı olarak arttığına dikkat çeken bakanlık yetkilileri, portakal ve greyfurtta ise şimdilik aşırı bir talebin bulunmadığını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN ARZINDA PROBLEM YOK

Türkiye'nin sebze, meyve, hububat ve bakliyat konusunda kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Bakanlık kaynakları, bu sebeple gıda arzı konusunda herhangi bir problem olmadığını dile getirdi. Tarım Bakanlığı kaynakları "Ancak biz, ihracat ve tüketim dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle bu dönemde iç piyasanın ihtiyaçları dikkate alarak planlama yapılıyor. Piyasanın ihtiyacını dikkate alarak ihracata ona göre izin vereceğiz" bilgisini verdi.

STOKLAMA BİTTİ

Bakanlık kaynakları, 17 Mart'tan itibaren vatandaşların ilk hafta ihtiyacından dört kat, ikinci hafta ise üç kat fazla alışveriş yaptığını tespit ettiklerini belirterek "Yani vatandaş evine yeterince stok yaptı. Şu anda gıda tüketim rakamları korona öncesi döneme döndü. Yani stoklama bitti" dedi.

Yücel Kayaoğlu

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşe gitme oranı yüzde 45 düştü
07 Nisan 2020 08:24		 Kilosu 130 TL... Tezgahta yarım saatte tükeniyor
06 Nisan 2020 22:43
İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı
06 Nisan 2020 19:30		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi
06 Nisan 2020 12:19
Fitch: Türkiye büyümesini sürdürecek
06 Nisan 2020 11:17		 'Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve ve sebze fiyatları etkili oldu'
06 Nisan 2020 11:16
Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor
06 Nisan 2020 11:15		 IMF: Bu kriz önceki krizler gibi değil
06 Nisan 2020 07:31
İstanbul'daki 120 bin 727 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi
05 Nisan 2020 23:55		 Dev projenin yüzde 67'si bitti
05 Nisan 2020 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:24 - İşe gitme oranı yüzde 45 düştü08:19 - CHP'den 'infaz'a şerh: Anayasa'ya aykırıdır08:15 - Doktorun 'ev sahibi' isyanı08:07 - 'Ölen sağlıkçılara şehitlik verilmeli'08:00 - Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: En kritik döneme girdik07:42 - Fedakar öğretmenler uzaktan eğitim için çaba sarf ediyor07:34 - Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda07:30 - Müslümanlar, mübarek geceyi evlerinde dua ederek geçirecek07:26 - Gıda için bütün hazırlıklar tamam07:20 - Rengine aldanmayın: Nanoteknoloji denilen maske aldatmaca
07:10 - Ücretsiz maske yola çıktı07:05 - ABD'nin sağlık hizmeti çöktü06:52 - Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı06:40 - Bir maske küresel sistemi değiştiriyor06:10 - İnfaz mesaisi bugün başlıyor: 90 bin kişiye tahliye yolu açılıyor04:29 - İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu03:57 - Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor03:12 - Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergede değişlik yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
Araştırma görevlisinin kadrosuyla ilişiği 'usul ve esasa' dayanılarak kesilebilir mi?
Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Valilik, CHP'li Öztrak'ın 'bakkal defteri' iddiasını yalanladı
Ücretsiz maske yola çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Teslimiyet 1
bamya 2
şu an çalan şarkı 1
anlamazdan gelmek 1
ilkokul numaramız 1
hisya 1
Çağındeniz 1
maria 2
la casa de papel 2
Koronavirüs Fırsatçıları 1
SON İLANLAR
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam