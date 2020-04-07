1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda

Covid-19'un dünya üzerindeki olumsuz ekonomik etkisinden Çin'in sorumlu olduğu ve zararın Pekin hükümetinden tazmin edilmesi istendi.
 07 Nisan 2020 07:34
Yazdır
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda

İngiliz dış politikası düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği, Çin'in Covid-19'un dünya üzerindeki ekonomik etkisinden sorumluluğu olduğu yönünde rapor hazırlandı. Raporda Çin hükümetinin uluslararası sağlık sorumluluklarını ihlal ettiğine dair deliller de sunuldu. Küresel olarak 1 milyon 300 binden fazla insanı enfekte eden, 70 bin kişinin de ölümüne sebep olan koronavirüsün İngiltere, ABD ve Japonya da dahil olmak üzere G7 ulus grubuna 3,2 trilyon sterline mal olduğu belirtilen raporda bu zararların Çin'den tazmin edilmesinin yolları anlatıldı.

BM VE ADALET DİVANI

Son günlerde BM'ye ve Uluslararası Adalet Divanına gitmek de dahil olmak üzere bir dizi muhtemel yollardan Çin'e yönelik tazminat davaları gündemde. Açılacak davaların hepsinde de Çin Komünist Partisinin en kötü haberleri dış dünyadan gizlemeye çalıştığı ve hastalığın yayılmasına sebep olduğu yönünde. Eğer Çin Covid-19'dan sorumlu tutulursa ülkeler, Pekin'den kanuni olarak trilyonlarca dolar talep edebilir. Raporda, Çin hükümetinin hastalığı erken ele alması ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yeterli bilgi vermemesi, Pekin yönetiminin imzaladığı ve yasal olarak mecburi tuttuğu bir antlaşma olan Uluslararası Sağlık Tüzüklerinin (UST) Altıncı ve Yedinci Maddelerini ihlal ettiği iddia edildi. Bu ihlaller, salgının çıkış yeri olan Vuhan'ın dışına hızla yayılmasını sağladı. Henry Jackson Derneğinin hazırladığı raporda Çin hükümetinin ihmalleri şöyle sıralandı:

UST'lerin altı ve yedinci maddelerini ihlal ederek insandan insana bulaşma delilini ortaya çıkaracak verileri, farkında olmasından üç haftaya kadar açıklayamadı.

DSÖ'ye, 2 Ocak 2020 ve 11 Ocak 2020 tarihleri arasında, IHR'lerin altıncı ve yedinci maddelerini ihlal ederek enfeksiyonların sayısı hakkında hatalı bilgi sağladı.

Ölümcül zoonotik (hayvan kaynaklı) viral enfeksiyondan kaçınılabilir vektörleri yasaklamak yerine, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 12. maddesini ihlal ederek tehlikeli viral konakçı türlerin insanların tüketimi yasaklamadı.

23 Ocak 2020'de insandan insana bulaşma bilgisine rağmen beş milyon insanın bölgeden ayrılmasına müsaade etti.

SARS'TAN DERS ALMADILAR

Raporda en dikkat çeken kısım ise "Çin Komünist Partisi (ÇKP), 2002-3 SARS salgını başarısızlığından ders almamış, Covid-19 salgınının başlangıcından beri tekrarlanan yalan ve dezenformasyon çok daha ölümcül sonuçlara yol açtı. Bu rapor, olanlar için Çin halkını suçlamıyor. Onlar da bizim gibi masum kurbanlar. Bu ÇKP'nin hatasıdır" denildi.

G7 ÜLKELERİ 4,11 TRİLYON DOLAR ZARARDA

Uluslararası hukukun ihlallerinin bir sonucu olarak Çin'in yol açtığı zarar sadece G7 ülkelerinde 3,2 trilyon trilyon £'a (4,11 trilyon $) kadar çıkabilir. İngiltere'nin resmi olarak ilan edilen devlet harcamalarına bağlı olarak 351 milyar £ (449 milyar $) değerinde zarar talep edebilecek. Aynı şekilde ABD'nin 933,3 milyar £ (1 trilyon 200 milyar $), Kanada 47,9 milyar £ (59 milyar $) ve Avustralya 29.9 milyar £ (37 milyar $) talep edebilir.

ON BEŞ VEKİLDEN MEKTUP

İngiltere'deki 15 Muhafazakar Parti milletvekili hükümetin Çin ile ilişkisini "yeniden düşünmesini" isteyen bir mektup imzaladı. Mektupta şunlar yer aldı: Kanuni olarak bağlayıcı uluslararası sağlık hizmetleri düzenlemeleri, devletlerin tüm potansiyel pandemiler hakkında tam bilgi vermesini gerektiriyor. Çin, salgınla ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilirdi. Bu ihmal, hastalığın küresel sağlık ve ekonomi açısından olağanüstü ciddi sonuçlarla dünyaya yayılmasını sağladı. Bu hastalığın sadece İngiltere'ye maliyeti 350 milyar sterlinden fazla olabilir. Hükümeti, Çin ile ilişkimizi yeniden düşünmeye çağırıyoruz.

OSMAN SAĞIRLI
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'nin sağlık hizmeti çöktü
07 Nisan 2020 07:05		 Bir maske küresel sistemi değiştiriyor
07 Nisan 2020 06:40
Arabistan'da bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
06 Nisan 2020 23:23		 İsrail'de kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi
06 Nisan 2020 22:54
İngiltere Başbakanı yoğun bakıma alındı
06 Nisan 2020 22:22		 Almanya'da 3 Türk koronavirüsten hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 22:12
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
06 Nisan 2020 20:54		 Fransa İçişleri Bakanı: Elinizdeki maskeleri hastanelere bağışlayın
06 Nisan 2020 20:31
Fransa'da son 24 saatte 833 hasta hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 20:13		 Dünya genelinde iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı
06 Nisan 2020 19:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:24 - İşe gitme oranı yüzde 45 düştü08:19 - CHP'den 'infaz'a şerh: Anayasa'ya aykırıdır08:15 - Doktorun 'ev sahibi' isyanı08:07 - 'Ölen sağlıkçılara şehitlik verilmeli'08:00 - Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: En kritik döneme girdik07:42 - Fedakar öğretmenler uzaktan eğitim için çaba sarf ediyor07:34 - Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda07:30 - Müslümanlar, mübarek geceyi evlerinde dua ederek geçirecek07:26 - Gıda için bütün hazırlıklar tamam07:20 - Rengine aldanmayın: Nanoteknoloji denilen maske aldatmaca
07:10 - Ücretsiz maske yola çıktı07:05 - ABD'nin sağlık hizmeti çöktü06:52 - Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı06:40 - Bir maske küresel sistemi değiştiriyor06:10 - İnfaz mesaisi bugün başlıyor: 90 bin kişiye tahliye yolu açılıyor04:29 - İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu03:57 - Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor03:12 - Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergede değişlik yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
Araştırma görevlisinin kadrosuyla ilişiği 'usul ve esasa' dayanılarak kesilebilir mi?
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı
Ücretsiz maske yola çıktı
Valilik, CHP'li Öztrak'ın 'bakkal defteri' iddiasını yalanladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
epttavm 7
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 2
bottle boys 1
ab'nin birlik olamaması 2
Çağındeniz 1
la casa de papel 2
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 1
memurlar.netten mesaj almak 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 3
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 1
SON İLANLAR
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam