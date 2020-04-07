Fedakar öğretmenler uzaktan eğitim için çaba sarf ediyor
|07 Nisan 2020 07:42
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*Samsun'da Tekkeköy İlkokulunda 3. sınıf öğretmeni olan Sinan Gül, derslerini anlatmak için yer sofrasını tahta olarak kullanıyor. Sınıf ortamını aratmayan bu metotle öğrenciler, öğretmenin hiçbir dersini kaçırmıyor.
*Bafra Barbaros İlkokulunda İngilizce öğretmeni olan Ebru Bayrak, derslerini anlatmak için evindeki buzdolabından istifade ediyor. Buzdolabının kapaklarına yazdıklarıyla konuyu anlatan öğretmen, takdir topluyor.
*Kayseri'de, 45 yaşındaki matematik öğretmeni Mustafa Gürel, mutfak dolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatıyor. Gürel "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili olan yer değildir" dedi.
*Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapan Melike Büyük Dinçer, evindeki masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine eğitim veriyor.
MAHMUT ÖZAY
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