1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: En kritik döneme girdik

Bilim Kurulu'nun Acil Tıp Uzmanı üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu, hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum" dedi
 07 Nisan 2020 08:00
Yazdır
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: En kritik döneme girdik

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle birlikte acil olmayan poliklinik ve ameliyat randevularının ertelenmesiyle acil servisler bir kez daha vatandaşın sağlık kuruluşlarına erişebilmesinde en önemli klinikler haline geldi. Acil tıp öğretim üyelerinden uzmanlarına, asistanlarından acil tıp tecrübesine sahip pratisyen hekimlerine, hemşirelerden paramediklere kadar bir çok sağlık çalışanı acil servislerde koronavirüse karşı 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Bunlardan biri de Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, acillerde sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesini Milliyet'e anlattı.

Sağlıkçıların çabası

Acil servislerde tüm personelin, kişisel koruyucu ekipman giyerek görev yaptığını belirten Kayıpmaz, ekipmanların sağlık çalışanlarının olmazsa olmazı olduğunu vurguladı. Kayıpmaz, en az 8 saatlik bir vardiya boyunca sağlık çalışanlarının N95 maske ile nefes almaya çalıştığını, gözlerle yüzün bir bölümünü örten koruyucu gözlük takmak zorunda kaldığını, bunun yanı sıra siperlik, önlük veya vücudu tamamen saran tulumları da giymek zorunda kaldıklarını belirterek, koşulların zorluğunu şöyle ifade etti:

"Kişisel koruyucu ekipmanın içinde neler hissedildiğini tarif edecek olursak... Benim gibi saçı olmayan birisi için bu saydığım ekipmanların arka tarafındaki lastik bantları bile yüzünüzü ve başınızı fazlasıyla rahatsız ediyor. Kullanılan ekipmanları sıralamamdaki amaç, sağlık personelinin fedakarca insan sağlığına katkı sunabilmek ve kendilerinin bu virüsle enfekte olup olmadığını önemsemeksizin diğer hastalarımıza ve kendi ailelerine bu hastalığı bulaştırmamak için gösterdiği çabayı gözler önüne sermek. Bu süreçte kimi acil sağlık personeli evinin dışında Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen misafirhane, otel gibi yerlerde kalmayı tercih etti, kimi de kendi evinde, kendini en sevdiklerinden izole etti."

'Dişimizi sıkalım'

Kovid-19'da ilk pozitif vakanın açıklanmasından 5 Nisan'a kadar gelen süreçte vaka sayının 27 bini geçtiğini söyleyen Kayıpmaz, "Bu kadar pozitif vakayı yakalamamızda en büyük etken tabi ki günlük test sayısında 20 bini geçmiş olmamız. Pozitif olduğu tespit edilen vakaların aynı zamanda yakın temaslıları da taranıyor. Pozitif vakalarla yakın teması olmuş kişilerin izolasyonuyla da hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi. Türkiye'nin sağlık kapasitesinin gücünü de düşününce izolasyon tedbirlerine harfiyen uyulduğu takdirde bu salgını ülke olarak en az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu, hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak, haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum. Unutulmamalı ki bu bizim elimizde. Özellikle bu iki hafta olmak üzere nisan ayı içerisinde evde ne kadar sıkılırsak, bunun meyvelerini o kadar erken toplarız."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ölen sağlıkçılara şehitlik verilmeli'
07 Nisan 2020 08:07		 Müslümanlar, mübarek geceyi evlerinde dua ederek geçirecek
07 Nisan 2020 07:30
Ücretsiz maske yola çıktı
07 Nisan 2020 07:10		 Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı
07 Nisan 2020 06:52
İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu
07 Nisan 2020 04:29		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Nisan 2020 02:37
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
07 Nisan 2020 02:05		 Van'da korona virüs tedavisi gören 4 kişi, hastalığı yenip taburcu oldu
07 Nisan 2020 01:45
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
07 Nisan 2020 01:22		 TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası
07 Nisan 2020 01:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:24 - İşe gitme oranı yüzde 45 düştü08:19 - CHP'den 'infaz'a şerh: Anayasa'ya aykırıdır08:15 - Doktorun 'ev sahibi' isyanı08:07 - 'Ölen sağlıkçılara şehitlik verilmeli'08:00 - Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: En kritik döneme girdik07:42 - Fedakar öğretmenler uzaktan eğitim için çaba sarf ediyor07:34 - Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda07:30 - Müslümanlar, mübarek geceyi evlerinde dua ederek geçirecek07:26 - Gıda için bütün hazırlıklar tamam07:20 - Rengine aldanmayın: Nanoteknoloji denilen maske aldatmaca
07:10 - Ücretsiz maske yola çıktı07:05 - ABD'nin sağlık hizmeti çöktü06:52 - Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı06:40 - Bir maske küresel sistemi değiştiriyor06:10 - İnfaz mesaisi bugün başlıyor: 90 bin kişiye tahliye yolu açılıyor04:29 - İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu03:57 - Korona virüsüne karşı İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor03:12 - Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergede değişlik yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
Araştırma görevlisinin kadrosuyla ilişiği 'usul ve esasa' dayanılarak kesilebilir mi?
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı
Ücretsiz maske yola çıktı
Valilik, CHP'li Öztrak'ın 'bakkal defteri' iddiasını yalanladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koronavirüs Fırsatçıları 1
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
bamya 2
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 1
ab'nin birlik olamaması 2
PTT 1
ayakkabı doyumsuzluğu 2
anlamazdan gelmek 1
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Evreşe Belediyesi Memur Alım İlanı
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Ertelendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam