Doktorun 'ev sahibi' isyanı

Antalya yaşayan Emre Karadeniz ve eşi Sibel Armağan Karadeniz isimli doktor çift, salgın yüzünden neredeyse tüm günlerini hastanede geçirdikleri şu dönemde ev sahibi tarafından gönderilen ihtarnameyle şaşkına döndü.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Ev sahibi, 2.5 yıllık kiracısı olan doktor çiftin en geç üç ay içinde daireyi boşaltmasını istiyordu. Yapılan hareketin manevi olarak kendilerini derinden sarstığını söyleyen Karadeniz "Eşim de ben de sağlık çalışanıyız, ikimiz de hekimiz, böyle bir süreçte psikolojik olarak zaten fazlasıyla yıpranmış durumdayız.

Bugünlerde, normal zamandan daha yoğun bir iş temposu içindeyken nasıl yeni ev arayışı içine girebiliriz, buna ayıracak herhangi bir vaktimiz yok. Böyle bir süreçte yapılan vicdansızlıktan başka bir şey değildir" dedi.