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'Ölen sağlıkçılara şehitlik verilmeli'

Dünyada koronavirüs salgınına karşı en amansız mücadeleyi sağlık çalışanları veriyor. Ancak bu fedakar sağlık çalışanları, hastaları kurtarmak için mücadele ederken virüsü de sıklıkla kapıyor.
 07 Nisan 2020 08:07
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'Ölen sağlıkçılara şehitlik verilmeli'

Türkiye'nin sayılı hocalarından olan Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başta siyasiler, sanatçılar olmak üzere her kesimden insan, salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması gerektiğini gündeme getirdi. Konu ile ilgili uzmanlar Milliyet'e şunları söyledi.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Prof. Dr. Levent Yamanel (Bilim Kurulu üyesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı): Bu salgınla en önde savaşanlar, fedakar sağlık çalışanları. Şimdiden 601 sağlık çalışanı hastalığa yakalandı. Bu fedakar topluluk hiçbir menfaat gözemeksizin cansiperane, gözlerini kırpmadan savaşmaya sonuna kadar devam edecektir. Bu mücadelede seve seve canını veren meslektaşlarımızın şehit sayılması hepimizi onurlandıracak ve ayrı bir motivasyon sağlayacaktır. Devletimizin bu konuyla ilgili en iyi kararı alacağında şüphem yoktur.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü): Kovid-19 pandemisi nedeniyle de büyük bir imtihandan, tarihi bir dönemeçten geçtiğimiz bugünlerde salgının en ön cephesinde olan sağlık çalışanlarımız, vatan müdafaasının sadece cephede olmadığını kahramanlıklarıyla ve özverileriyle gösterdi. Bu süreçte 'Virüs bir vatandaşımıza daha bulaşmasın, bir hastamız daha şifa bulsun' diye insanüstü bir gayretle çalışan çok kıymetli hocalarımız hayatını kaybetmiştir. Tıpkı cephede olduğu gibi vatan ve millet uğruna Kovid-19 pandemisine karşı başka canları müdafaa ederken kendi canını veren sağlık çalışanlarımızın şehit, tedavi sonrasında kalıcı hasarı olanların ise gazi sayılmalarının çok yerinde ve anlamlı bir karar olacağı kanaatindeyim.

Prof. Dr. Tufan Tükek (Çapa Tıp Fakültesi Dekanı): Ülkenin savunulması şu an sağlık çalışanlarımızın yolu ile yapılıyor. Bu tip saldırılarda dolayısıyla bu savaşta ön saflarda yer alan ve hayatını kaybeden sağlık personeline de silahla yapılan savaşlardaki gibi hayatını kaybedenlere verilen şehit payesi verilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız şu an hakikaten ülke için hayatını ortaya koyuyor. Herhangi birşey karşılık beklemeksizin yapılıyor, devletinde böyle bir paye vermesi sağlık sahasını da onurlandıracaktır.
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