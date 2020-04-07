CHP'den 'infaz'a şerh: Anayasa'ya aykırıdır

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP'li üyelerin imzasıyla komisyon raporuna konulan muhalefet şerhinde, hükümlülere yönelik ceza indirimi konusunda bir düzenleme ihtiyacı olduğu ancak teklifin kapsamının "yeterli olmadığı" vurgulandı. Cezaevlerindeki doluluk oranlarına ve koronavirüs riskine dikkat çekilen ve bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu vurgulanan şerh yazısında, "Ancak uygulanacak hiçbir çözümün hukuk ilkelerini yok saymamalı, toplumsal vicdanda onarılmayacak yaralar açmamalıdır. Affın, vücuda verilmiş bir kortizon olduğu unutulmamalıdır" denildi.

Teklifin bir çok yönden Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulanan şerhte, "Tutuklu ve hükümlüler arasında keskin bir ayrım yapılması, gerçek suçlular, siyasi (sanal) suçlular arasında ayrımcılık, terör suçlarının tümden kapsam dışı tutulması Anayasa aykırılıkların başında gelmektedir" denildi.

Kısmi af niteliği taşıması nedeniyle teklifin Meclis'ten 5/3 çoğunlukla (360 oy) geçirilmesinin zorunlu olduğu da kaydedilen şerh yazısında, "Teklifin yasalaşıp uygulamaya konulmasının ardından Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündemine gelmesi durumunda, aykırılık temelinde genişlemesini kaçınılmaz kılacaktır" iddiasında bulunuldu. Şerhte, teklifin denetimli serbestlik kriterlerini değiştirerek, her cezanın belli oranda cezaevinde çekilmesini öngören maddesine ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

'Sayı 500 bine çıkar'

"Özellikle sosyal medyada muhalif görüş açıklayanlar ya da iktidarın uygulamalarına, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına eleştirel yorum yapanlara sıklıkla açılan soruşturma ve davalar neticesinde verilen cezaların büyük bir kısmı artık cezaevlerinde geçirilecektir. Bu maddenin uygulamaya konulması durumunda, şu anda 300 bin civarında olan tutuklu-hükümlü sayısının çok kısa bir zamanda 500 binlere çıkması kaçınılmaz gözükmekte."