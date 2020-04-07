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Koronavirüse karşı umutlandıran çalışmalar

Salgını dizginlemek için çalışan Türk bilim insanları aşı üretiminin ilk adımı olan virüsü izole etmeyi başardı. Dünya genelinde yapılan sanal ilaç taramasında da virüse karşı etkili 6 molekül saptandı
 07 Nisan 2020 08:26
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Koronavirüse karşı umutlandıran çalışmalar


Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Türk bilim insanları, Kovid-19'u dizginlemek için canla başla çalışıyor. Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul'un, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardığını açıklarken, 2016 TÜBİTAK teşvik ödülü sahibi Prof. Dr. Serdar Durdağı da, Kovid-19'a karşı FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı ilaçların sanal taramasını yapıyor. Durdağı, taramalar sonucu aralarında astım tedavisinde ve aritmide kullanılan moleküllerin de yer aldığı 6 molekül bulduklarını açıkladı. TÜBİTAK MAM Koordinatörü Prof.Dr Şaban Tekin ise, Kovid-19'a karşı SCFV ajanı geliştirmeye çalışıyor.

Binlerce molekülün kısa sürede sanal taramasını gerçekleştiren bir algoritma geliştiren TÜBİTAK ödüllü Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Durdağı, bu algoritma ile FDA onaylı ilaçların sanal taramasını yaptıklarını söyledi. 23 bin 766 molekülün taramasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Durdağı, bunların içinde aralarında astım tedavisinde ve aritmide kullanılan moleküllerin de yer aldığı 6 molekül bulduklarını bildirdi. Durdağı, "Son 5 yıldır kendi geliştirdiğimiz algoritmayla var olan ilaçların farklı endikasyonlarda kullanılması amacıyla farklı çalışmalar yaptık. Kovid-19 için de bu algoritmayı test ediyoruz. Şu anda FDA onaylı, klinikte kullanılan ilaçlardan Kovid-19'a karşı kullanılabilir olanları nasıl bulabiliriz, bunun arayışı içerisindeyiz. Bu bileşikler test edilebilir ve similasyon sonuçları doğrulanabilirse Kovid-19 kullanımı düşünülebilir. Astım tedavisinde, aritmi tedavisinde kullanılan moleküller henüz hiçbir yerde Kovid'e karşı kullanılmış değil. Biz bu moleküllerin bir an önce klinik çalışmalarının yapılmasını istiyoruz" dedi.

SCFV ajanı

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nden Mehmet Altay Ünal ise, Durdağı ile konuştuklarını ve değerlendirmeyi geçen molekülleri çalışmaya alacaklarını söyledi. Ünal, "Serdar Hocam ile konuştuk. Onların bulduğu moleküllerle ilgili etken madde temin etme noktasındayız. Bunun için TÜBİTAK destek veriyor. Önmüzdeki bütün bariyerler kalkmış durumda. Bu etken maddeleri kabul ettikten sonra çalışmalara geçeceğiz" bilgisini verdi.

TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr Şaban Tekin ise, enstitüde "Nötralizan Antikor Geliştirilmesi Projesi" üzerinde çalışıyor. Virüsün akciğer hürelerine ve diğer hücrelere bağlanmasını engellemeye yönelik "spike" adı verilen proteinine karşı SCFV (Single Chain Veriable Fragment-Tek Zincirli Değişken Parça) ajanı üretmeye çalıştıklarını kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, virüsün Spike adını verdiğimiz proteinine karşı SCFV molekülü geliştirmek, akciğer hücrelerine ve diğer hücrelere bağlanmasını engellemek. Yine insan hücresi üzerindeki ACE-2 (Akciğerlerdeki, arterlerdeki, kalp, böbrek ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine bağlı bir enzim) reseptörlerine doğru bir SCFV üretip, onların da aynı şekilde virüsün yine bağlanmasını engellemeyi planlıyoruz."

İzole etmeyi başardı

Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul da önceki gün yaptığı paylaşımla, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardığını açıklamıştı.
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