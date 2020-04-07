Karantinadaydı, babasının cenazesine böyle katıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Rençper'in (86) cenazesine, ölümünden önce yoğun bakımda ziyaretine giden zabıta oğlu katılamadı. Doktorların 'tedbir' amaçlı kendisine evde karantina uygulamasını istediği Adnan Rençper, babasının cenazesini cep telefonundan yapılan görüntülü aramayla izledi.
|07 Nisan 2020 08:33
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Akyazı ilçesinde yaşayan ve bir süredir hastanede kanser tedavisi gören İbrahim Rençper, dün hayatını kaybetti. Rençper, bugün Akyazı Yuvalak Caddesindeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İbrahim Rençper'in Akyazı Belediyesinde zabıta olarak görev yapan oğlu Adnan Rençper ise babasının cenazesine katılamadı. Babasını ölmeden önce hastanenin yoğun bakım servisinde ziyaret eden Adnan Rençper'e doktorlar önlem amaçlı, kendisini evinde karantinaya almasını söyledi. Bu nedenle evden çıkmayan Adnan Rençper'e arkadaşları, babasının cenazesini, cep telefonuyla görüntülü arayarak izlettirdi.
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