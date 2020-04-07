Bilim Kurulu genişliyor
|07 Nisan 2020 08:56
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na 5 üye daha eklenmiş, sayı 31'e çıkmıştı. Daha sonra iki üyenin daha katıldığı Bilim Kurulu'na dün de 7 üye eklendi. Bilim Kurulu'nun yeni üyeleri şöyle:
Prof. Dr. Arzu Topeli İskit: 2013'te Dünya Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2011 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimi.
Prof. Dr. Ahmet Demircan: Acil Tıp Uzmanları Derneği üyesi. Gazi Üniversitesi Başhekimi.
Prof. Dr. Figen Çizmeci: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı.
Prof. Dr. Kenan Midilli: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi.
Prof. Dr. Pınar Okyay: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi. Aynı zamanda Halk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı.
Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi.
Prof. Dr. Selma Metintaş: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi.
Prof. Dr. Deniz Çalışkan: Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi.
Prof. Dr. Seçil Özkan: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi.
Prof. Dr. Ali Özer: İnönü Üniversitesi öğretim üyesi. Halk Sağlığı uzmanı.
Prof. Dr. Mustafa Öztürk: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi.
Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter: Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi.
Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Ankara Şehir Hastanesi acil tıp uzmanı.
Doç. Dr. Sema Turan: Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı.
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