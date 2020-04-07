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Bilim Kurulu genişliyor

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle oluşturup 26 kişi ile başladığı Bilim Kurulu'nun üye sayısını 40'a yükseltti. Salgının psikolojik, sosyolojik ve istatistiksel boyutlarıyla ilgili ikinci bir bilim kurulu oluşturulması bekleniyor
 07 Nisan 2020 08:56
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Bilim Kurulu genişliyor


Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na 5 üye daha eklenmiş, sayı 31'e çıkmıştı. Daha sonra iki üyenin daha katıldığı Bilim Kurulu'na dün de 7 üye eklendi. Bilim Kurulu'nun yeni üyeleri şöyle:

Prof. Dr. Arzu Topeli İskit: 2013'te Dünya Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2011 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimi.

Prof. Dr. Ahmet Demircan: Acil Tıp Uzmanları Derneği üyesi. Gazi Üniversitesi Başhekimi.

Prof. Dr. Figen Çizmeci: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı.

Prof. Dr. Kenan Midilli: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Prof. Dr. Pınar Okyay: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi. Aynı zamanda Halk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı.

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi.

Prof. Dr. Selma Metintaş: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Prof. Dr. Deniz Çalışkan: Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Prof. Dr. Seçil Özkan: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi.

Prof. Dr. Ali Özer: İnönü Üniversitesi öğretim üyesi. Halk Sağlığı uzmanı.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi.

Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter: Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi.

Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Ankara Şehir Hastanesi acil tıp uzmanı.

Doç. Dr. Sema Turan: Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı.
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