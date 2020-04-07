Bilim Kurulu genişliyor

1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİNİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU 12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı.