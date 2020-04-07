Kim Milyoner Olmak İster'de yeni joker
|07 Nisan 2020 08:54
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Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında her yarışmacıya tanınan seyirciye sor jokeri, uzmana sor jokeri olarak değiştirildi. Kim Milyoner Olmak İster'de daha önce 1 milyon lirayı kazanan Arda Ayten programın kadrosuna katılarak bugün uzman koltuğunda yerini aldı.
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında koronavirüs (Covid-19) salgınına alınan tedbirler kapsamında her yarışmacıya tanınan seyirciye sor jokeri, uzmana sor jokeri olarak değiştirildi.
JOKER KOLTUĞUNDA ARDA AYTEN VAR
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında artık seyirciye sor jokerinin yerini uzmana sor jokeri aldı. Joker koltuğuna ise yarışmada daha önce 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten yer aldı.
ARDA AYTEN KİMDİR?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanan genç yarışmacı Arda Ayten, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi. Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti
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