35 dakikada göz kapağı düşüklüğüne veda edin!

Günümüzde en sık karşılaşılan estetik problemlerden biri de göz kapağı sarkmasıdır. Göz kapağı, genetik faktörler, yaşam stili, beslenme düzeni, uyku ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak zaman içinde deformasyona uğrar. Göz kapağı derisi oldukça ince ve hassas olduğu için kırışıklık ve sarkmalar hızlı bir şekilde belirginleşir. Göz kapağında düşüklük ve sarkma, göz makyajı yapmaya da engel olur. Op. Dr. Leyla Arvas, Pitozis yani göz kapağı düşüklüğünün görme kalitesini engellediğini ve kirpiklerin saydam tabakaya sürekli değmesinden dolayı gözlerde yaşarma ve kızarıklık göstermesine sebep olduğunu söylüyor. Eğer siz de aynaya baktığınızda göz kapağınızın aşağı doğru sarkık ve düşük olduğunu görüyorsanız sadece 35 dakikada tamamlanan göz kapağı estetiği ile daha genç ve dinamik bir görüntü elde edebilirsiniz.

Göz kapağı estetiği ile göz çevreniz daha genç görünür

Göz kapağı estetiği hem alt hem de üst göz kapağına yapılan estetik uygulamaları kapsar. Bu ameliyat dahilinde gözün etrafında deforme olan bağ dokuları ve lifleri tamir edilir. Göz altındaki çukurda yer alan yağ yastıkları da küçültülerek göz altının daha pürüzsüz görünmesi sağlanır.

Göz kapağı sarkmasının ilerlediği durumlarda alt göz kapağı, kirpiklerle birlikte içe veya dışa doğru dönebiliyor. Bu görünüm hem gözün saydam tabakasını etkiler, görme kalitesini düşürür ve göz yapısını olduğundan daha yaşlı gösterir. Göz kapağı estetiği göz kapaklarının kaldırılmasını ve kişinin daha genç, büyük gözlere sahip olmasını sağlar. Eğer göz çevresindeki kaz ayağı çizgileri sizi rahatsız ediyorsa ameliyat sonrasında göz çevresine botox yaptırarak göz çevresinde tam anlamıyla gençlik etkisi görebilirsiniz.

Üst göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır?

Üst göz kapağı sarkmaya ve deforme olmaya en meyilli bölgelerden birisidir. Yaşın artması, kilo alma, sigara ve alkol tüketimi gibi sebepler göz kapağının yapısını etkiler. Bu faktörler bir araya geldiğinde göz kapağında ödem meydana gelir, cilt, yağ ve kaslar deforme olarak göz kapağının sıkılığını kaybetmesine yol açar. Üst göz kapağı operasyonu lokal anestezi altında 30-45 dakika arasında sürer. Üst göz kapağı kıvrımından içeri girilerek deri ve kas fazlası çıkarılır. Bazı hastalarımızın üst göz kapağın iç ve dış pedinde fıtıklaşma görüyoruz. Bu durum meydana geldiyse ameliyat sırasında buradaki fazla yağ dokusu da dışarı çekilir. Üst göz kapağı ameliyatından sonra aynı gün içinde taburcu olabilirsiniz.

Alt göz kapağı estetiği nasıl yapılır?

Göz kapağı denilince akla ilk olarak gözün üst kısmını saran kapak aklımıza gelir. En az üst göz kapağı kadar önemli olan bir diğer kısım ise alt göz kapağıdır. Çevresel ve genetik faktörler birleştiğinde alt göz kapağında ödem ve deri fazlalığı şikayeti oluşabiliyor. Alt göz kapağı estetiğini çoğunlukla genel anestezi altında yapıyoruz. Yaklaşık 1 saat süren bu ameliyatta, hastanın göz altında fıtıklaşan yağ dokusu dışarı çekilir. Eğer hastanın göz altında çökme ve sağlıksız bir görünüm varsa, göz altındaki yağlar bu bölgeye dağıtılarak göz altının daha dolgun ve pürüzsüz görünmesi sağlanır.

Alt göz kapağı ameliyatında kantopeksi denilen alt göz kapağı ile göz küresi arasında fazla gevşeklik olduğu teşhis edilirse göz kapağı kası daha yukarı bir seviyeye taşınır. Bu ameliyat kirpik altından açılan bir kesiden girilerek yapılır ve ameliyat sonrasında gizli dikiş atılır. Ameliyat sonrasında dikişlerin alınmasına gerek olmaz.

Göz kapağı estetiği ile yapılan kombine estetikler

Göz kapağı estetiğini dilerseniz farklı estetiklerle kombine ederek daha belirgin gençlik havası yaratabilirsiniz. Kombine ameliyatların bir diğer avantajı ise daha pratik iyileşme sürecine sahip olmasıdır. Birden fazla bölgeden ameliyat olduktan sonra sadece tek bir bölgede ağrı hissedeceksiniz. Kombine ameliyatlar, tek tek ameliyat olmaktan daha ekonomik olur. Göz kapağı estetiği ile en çok kombine edilen ameliyatlardan birkaçı, badem göz ameliyatı, burun estetiği ve yüz germe estetiğidir. Göz kapağı kaldırma ameliyatı ile birlikte daha çekik ve iri gözlere sahip olmak isterseniz Badem göz ameliyatı ile kombine edilebilir. Size en uygun kombine ameliyat önerileri için Quartz Poliklinik'ten randevu alabilirsiniz.

Göz kapağı ameliyatının sonuçları kalıcı mıdır?

Göz kapağı ameliyatında fazla deri ve kas yapısı kesilerek vücuttan uzaklaştırılır. Göz kapağındaki sarkma ve düşüklük toplanarak gözlerde kalıcı bir gençlik etkisi yaratılır. Fakat göz kapağı estetiği yaşlanmayı durdurmadığı için hastaların göz kapağında zaman içinde yeniden kırışıklıklar oluşması normaldir. Fakat bu kırışıklar ameliyat öncesinde olduğu gibi yoğun bir sarkmaya sebep olmayacaktır. Göz kapağı estetiğinden sonra meydana gelen bu minimal kırışıkları botox ile kontrol altında tutabilirsiniz.

Op.Dr.LeylaArvas

Plastik Estetik Cerrahi

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