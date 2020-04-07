Büyükşehir Belediye eski Başkanı'nın örgütle bağı bir bir anlatıldı
|07 Nisan 2020 09:27
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Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nce aldığı 9 yıl 4 ay 15 günlük mahkümiyetin gerekçesi açıklandı.
Sanığın belediye başkanı seçilmeden önce de çalışmış olduğu özel hastaneye, hasta kaydı girişi yapılmadan Lice'de yaralanan bir teröriste bağırsak ameliyatı yaptığına vurgu yapıldı. Sanık Mızraklı'nın terör örgütü yöneticileriyle sıklıkla görüştüğü, KCK'nın sözde Türkiye Meclisi içinde doğal delege olarak illegal faaliyetlerde bulunduğu bildirilen gerekçeli kararda, KCK yapılanmasına dahil olup sağlık komitesinde yer aldığına dikkat çekildi.
Sanığın terör örgütüne ve mensuplarına sürekli yardım ettiği, çeşitli tarihlerde düzenlenen ve örgüt propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katılarak sosyal paylaşımlarının da terör örgütünün ideolojisini benimser nitelikle olduğu kaydedildi.
Terör örgütü mensupları arasında kayıt altına alınamayan para transferlerine kuryelik yaptığı ifade edilen gerekçeli kararda, bu tür faaliyetlerin terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmadan, örgütle organik bağ kurmadan mümkün olamayacağının altı çizildi. Sanık hakkında, örgüt içindeki eylem ve faaliyetleri nedeniyle 9 yıl 4 ay 15 gün mahkumiyet talep edildi.
Özgür Cebe
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