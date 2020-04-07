İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı
İstanbul için hazırlanan yeni koronavirüs tedbir paketi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla yayımlandı
|07 Nisan 2020 09:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı. Buna göre sağlık çalışanlarının tüm izinleri iptal edildi.
Hazırlanan yeni tedbir paketine göre;
-Taşra teşkilatlarında görevli tabipler, İstanbul'a hiçbir mevzuat sınırlamasına tabii olmadan atanacak.
-Hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli personel ihtiyaç duyulan alanlarda görvlendirilebilecek.
-İstanbul ilinde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle atamaları yapılacak.
-Doğum sonrası izni ve yurdışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.
-Mücbir sebeplerle alınan izinler hariç, tüm yıllık izinler iptal edildi.
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