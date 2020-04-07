Aile Bakanlığı'ndan Evsizlere Konaklama Projesi
|07 Nisan 2020 09:39
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evsizlere Konaklama Projesi"nin başlatıldığını bildirdi.
Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19'un en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesizlerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını belirtti.
Bu kapsamda Bakanlığa bağlı il müdürlüklerince "Evsizlere Konaklama Projesi"ni başlattıklarını kaydeden Selçuk, 81 il müdürlüğünün alacağı önlemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. İlgili kişilerin, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaları veya bir mekanın bu kişilere salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilmesi sağlanacak.
Konaklatılma öncesi ve konaklama sırasında periyodik aralıklarla sağlık kuruluşlarından destek alınarak bu kişilerin kontrollerinin yapılması, hastalık, bulaşma yolları ve alınabilecek kişisel tedbirler konusunda bilgilendirmenin yapılması sağlanacak. Konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları giderilecek. Bu kapsamda oluşan giderler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanları çerçevesinde karşılanacak."
- Hemen uygulanacak
Bakan Selçuk, kaynak tahsisi yapılan ya da vakıf kaynağı ile uygulanan projelerde, "Evsizlere Konaklama Projesi" kapsamında hizmet sunulan kişi ve konaklama bilgilerinin Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi veri tabanına işleneceğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığının salgınla ilgili duyuruları takip edilerek, uygulamaya ilişkin talimatlara riayet edileceğini, şüpheli durumlar olması halinde de hızla sağlık hizmet birimlerine bildirileceğini aktaran Selçuk, 81 il müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına iletilen bu tedbirlerin hemen uygulamaya başlanacağının altını çizdi.
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