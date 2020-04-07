1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Kar amacı gütmeyen biyomedikal araştırma kurumu Scripps Research corona virüsün belirli bir bölgesinin aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini tespit etti
 07 Nisan 2020 09:43
Yazdır
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon kişiyi etkilemiş durumda. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 binin üzerinde.

Salgına karşı çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanından bilim insanları da tedavi ve aşı geliştirmek için çalışıyor. Bu anda çalışmalar yürüten kurumlardan birisi de kar amacı gütmeyen biyomedikal araştırma kurumu Scripps Research

New York Post'ta yer alan habere göre, Scripps Research'te görev alan bilim insanları corona virüsün zayıf noktasını tespit etmiş olabilir. Zira kurumdan yapılan açıklama oldukça umut verici.

Bir insan antikorunun COVID-19 ile etkileşimini haritalayan bilim insanları virüsün belirli bir bölgesini aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini tespit etti.

Ekip adına ülke basınına açıklamalarda bulunan Meng Yuan, "Bu noktanın virüs içinde gizlendiğini keşfettik. Sadece bölgenin yapısı değiştiğinde ortaya çıkıyor" dedi.

Araştımanın başyazarı Dr. Ian Wilson ise çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu saklı bölgelerin belirlenmesinin virüs için geliştirilecek tedavi ve aşıların yapısal tasarımına yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu bölgenin virüsün "aşil topuğu" olabileceğini belirten Wilson, "Bunlar aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek yeni tür corona virüsler de dahil başka corona virüslere karşı da koruma sağlar" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
07 Nisan 2020 07:34		 ABD'nin sağlık hizmeti çöktü
07 Nisan 2020 07:05
Bir maske küresel sistemi değiştiriyor
07 Nisan 2020 06:40		 Arabistan'da bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
06 Nisan 2020 23:23
İsrail'de kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi
06 Nisan 2020 22:54		 İngiltere Başbakanı yoğun bakıma alındı
06 Nisan 2020 22:22
Almanya'da 3 Türk koronavirüsten hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 22:12		 ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
06 Nisan 2020 20:54
Fransa İçişleri Bakanı: Elinizdeki maskeleri hastanelere bağışlayın
06 Nisan 2020 20:31		 Fransa'da son 24 saatte 833 hasta hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 20:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu10:25 - 136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi10:20 - Jandarma 'Vefa Grubu'nda Kürtçe bilen personelle hizmet veriyor10:20 - Süleyman Soylu anket sonuçlarını açıkladı10:17 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor10:17 - Ülkemizde olmayan lisans programı ilanda özel şart olarak yazıldı!10:15 - Soylu'dan Bölek açıklaması: Bu yöntem yamyamlarda var10:14 - Öğrencilerden virüs sürecindeki eğitim için YÖK ve üniversitelere karne10:13 - Borsa güne yükselişle başladı10:10 - İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği için 7/24 mesai
09:55 - Hükümlüye telefondan yoklama09:45 - Dolar'ın ateşi düşmüyor09:43 - Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu09:39 - Aile Bakanlığı'ndan Evsizlere Konaklama Projesi09:37 - Yasağı dinlemeyip sokağa çıktı, cezayı yiyince 'Problem değil' dedi09:35 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi09:33 - İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı09:29 - Gıdaya anlık takip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Bilim Kurulu Üyesi: En kritik döneme girdik
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
Ücretsiz maske yola çıktı
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 1
bottle boys 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
Teslimiyet 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 4
şu an çalan şarkı 1
bamya 2
okuldan kaçıp internet cafede oyun oynamak 2
ab'nin birlik olamaması 2
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 3
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam