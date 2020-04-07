1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hükümlüye telefondan yoklama

Yasalaşacak infaz paketi ile şüpheli, sanık ve hükümlünün takibinde yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Buna göre, hükümlülerin artık kendisine ait telefon üzerinden takibi yapılabilecek. Hükümlüye, geliştirilecek uygulama üzerinden belli aralıklarla yüz veya ses doğrulama isteği gönderilecek. Sistem, görüntünün ya da sesin gerçekten o kişiye ait olup olmadığını analiz edecek.
 07 Nisan 2020 09:55
Yazdır
Hükümlüye telefondan yoklama

İnfaz paketinde yer alan ve hükümlünün telefonundan takibine imkan sağlayan sistemin ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlünün telefonuna geliştirilen uygulama yüklenecek ve sisteme kişinin biyometrik imzası tanımlanacak. Hükümlüye, uygulama üzerinden belli aralıklarla yüz veya ses doğrulama isteği gönderilecek. Sistem, görüntünün ya da sesin gerçekten o kişiye ait olup olmadığını 'check' edecek.

HÜKÜMLÜNÜN RIZASINA DAYALI OLACAK

Mevcut uygulamada, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle yerine getirilebiliyor. Hükümlülerin takibinde kullanılacak yeni bir uygulamaya ilişkin düzenleme de infaz paketine girdi. Buna göre, teklif yasalaşırsa denetimli serbestlik kapsamında hükümlünün takibi, kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecek. Ancak bu yöntem hükümlünün rızasına dayalı olacak.

TELEFONUNA UYGULAMA YÜKLENECEK

Paketin TBMM Adalet Komisyonu görüşmeleri sırasında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Güngör, söz konusu sistemin nasıl uygulanacağına ilişkin bilgiler verdi. Türkiye'de elektronik izleme sisteminin 2012'de bu yana uygulandığını, klasik elektronik izlemenin kişiye elektronik kelepçe takılmak suretiyle uygulandığını aktaran Güngör, "Getirmiş olduğumuz bu sistemde yeni bir teknoloji geliştirdik. Şu anda pilot uygulamasını yapıyoruz. Bu, kişilerin şahsi cep telefonlarına bir uygulama yüklemek suretiyle yapılmaktadır. Kişilerin rızasına dayalı olarak bunu yapıyoruz. Mevcut klasik elektronik izlemeye göre de daha az müdahaleci ve hükümlülerin daha çok tercih ettikleri bir uygulamadır" dedi.

HEM YÜZ HEM SES DOĞRULAMA

Sisteme "BİOSİS" adını verdiklerini belirten Güngör, şunları söyledi: "Biyometrik imza dediğimiz bir proje bu. Sistem kişilere, kişinin de önceden bilmediği belli zaman aralıklarıyla otomatik biyometrik imza sinyalleri gönderiyor. İki yazılım var şu anda elimizde, birisi yüz doğrulama isteği gönderiyor. Yüz doğrulama üzerinden çalışıyor. Sistem kişinin veya ilgili memurun bilmediği algoritmalarla yüz doğrulama isteği gönderiyor. Kişi yüzünü telefona tuttuğunda gerçekten o kişi olup olmadığını analiz ediyor. İlk başta o program kişinin telefonuna yüklenirken bir referans resmi yükleniyor, böyle bir analiz yapıyoruz. Ses doğrulama da yine başka bir yazılım üzerinden çalışıyor. Kişiye bir referans ses tanımlanıyor. Daha sonra gerçekten o sesin o kişiye ait olup olmadığını sistem 'check' ediyor."

Online imza

Bu yöntemin ciddi kolaylıklar sağlayacağını dile getiren Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Güngör, "İmza yükümlülüğü için karakola gitme zorunluluğu var. Ancak bu uygulama hayata geçtiğinde kişi, karakola gitmeden bulunduğu yerden, evinden bulunduğu yeri ispatlayabilecek" diye konuştu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'den 'infaz'a şerh: Anayasa'ya aykırıdır
07 Nisan 2020 08:19		 İnfaz mesaisi bugün başlıyor: 90 bin kişiye tahliye yolu açılıyor
07 Nisan 2020 06:10
'İnfaz düzenlemesinde' son rötüşlarla kapsam genişledi
06 Nisan 2020 08:11		 İnfaz yasasında uzlaşma zorunluluk
06 Nisan 2020 08:06
Komisyonda infaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı
03 Nisan 2020 11:23		 Denetim altındaki hükümlüler 'online' takip edilecek
03 Nisan 2020 08:39
MHP'nin üç kırmızı çizgisi teklife yansıdı
03 Nisan 2020 08:15		 İnfaz yasası için üçüncü turda da uzlaşma çıkmadı
03 Nisan 2020 08:07
5 siyasi parti yetkilisi infaz düzenlemesi için bir araya geliyor
02 Nisan 2020 12:31		 Katilleri yeni infaz kanunu kapsamına girmiyor
02 Nisan 2020 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu10:25 - 136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi10:20 - Jandarma 'Vefa Grubu'nda Kürtçe bilen personelle hizmet veriyor10:20 - Süleyman Soylu anket sonuçlarını açıkladı10:17 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor10:17 - Ülkemizde olmayan lisans programı ilanda özel şart olarak yazıldı!10:15 - Soylu'dan Bölek açıklaması: Bu yöntem yamyamlarda var10:14 - Öğrencilerden virüs sürecindeki eğitim için YÖK ve üniversitelere karne10:13 - Borsa güne yükselişle başladı10:10 - İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği için 7/24 mesai
09:55 - Hükümlüye telefondan yoklama09:45 - Dolar'ın ateşi düşmüyor09:43 - Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu09:39 - Aile Bakanlığı'ndan Evsizlere Konaklama Projesi09:37 - Yasağı dinlemeyip sokağa çıktı, cezayı yiyince 'Problem değil' dedi09:35 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi09:33 - İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı09:29 - Gıdaya anlık takip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Bilim Kurulu Üyesi: En kritik döneme girdik
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
Ücretsiz maske yola çıktı
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
ab'nin birlik olamaması 2
din 1
PTT 1
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 1
epttavm 7
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
memurlar.netten mesaj almak 1
yüz koruyucu siperlik 3
mem.net sözlük cafe 16
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam