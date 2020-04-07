Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,20 artışla 93.174,07 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.102,94 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 93.174,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61 ve holding endeksi yüzde 1,32 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 6,37 ile spor oldu.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazancıyla 92.071,13 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Avrupa'daki yeni ölüm ve vaka sayısının ivme kaybetmesi ve Çin'de ilk kez bir günde salgın nedeniyle ölüm gerçekleşmemesinin yanı sıra ekonomik aktiviteye ilişkin alınan benzeri görülmemiş teşviklerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 92.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 95.000-95.500 bandının gündeme geleceğini söyledi.