İkili öğretim yapan okullarda ilave ek ders ücreti ara tatillerde ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 22.01.2020 tarih ve 1641501 sayılı yazılarıyla ikili öğretim yapan eğitim kuramlarında görevli yöneticilere ara tatil, yarıyıl ve yaz tatillerinde de ilave ek ders ücretinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruları cevapladı.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarım kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 7. maddesinde; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir." denilmektedir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 4. maddesinin (g) bendinde "(1)Bu Yönetmelikte geçen;...g) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,... ifade eder." denilmiş; aynı Yönetmeliğin 15. maddesinde ise; "(1)Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığın bağlı eğitim kurumlarında görevli yöneticilere, ikili öğretim yapan eğitim kuramlarında görevli olmalarına bağlı olarak ilave ek ders ücretinin ders yılı süresi içinde bulunan ara tatillerde ödenmesi gerektiği , ders yılı süresi içinde bulunmayan yarıyıl ve yaz tatillerinde ise ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR