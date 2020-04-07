Ülkemizde olmayan lisans programı ilanda özel şart olarak yazıldı!

Gümüşhane Üniversitesi tarafından, 03 Nisan 2020 tarihinde 17 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde; İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri Programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; " KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME BÖLÜMÜ" lisans mezunu olup, bu alanda veya İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ." şartı aranmıştır.

Geçtiğimiz yıla ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına baktığımızda; devlet ve vakıf üniversitelerinde " KRİMİNOLOJİ VE SUÇ ÖNLEME " isimli bir lisans programı bulunmadığı görülmektedir. Halihazırda ülkemizde böyle bir bölüm olmadığı için bu ilana kimin başvurabileceği de merak konusu olmuştur. Tek ihtimal, yurtdışındaki üniversitelerde bu alanda öğrenim gören bir adayın YÖK tarafından denkliğinin "Kriminoloji ve Suç Önleme" olarak verilmiş olmasıdır.

Daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmü açıktır. Üniversiteler her ne kadar yönetmeliği tanımamaya devam etseler de; belirli bir adayı tanımlayacak şekilde ilan veren tüm sorumluların idari ve cezai sorumluluğu olduğu bilinmelidir.

Dolayısıyla, Gümüşhane Üniversitesi ülkemizde karşılığı bulunmayan bir alan üzerinden verdiği ilanı güncelleyerek, Ceza İnfaz ve Koruma Hizmetleri programına uygun lisans ve yüksek lisans programları ile bu alımı güncellemelidir!