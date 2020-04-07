1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süleyman Soylu anket sonuçlarını açıkladı

Araştırmalarda, vatandaşların "sosyal medyada asılsız haber yapanların bulunarak cezalandırılması"nı istediğini gördüklerini dile getiren Soylu, "Türkiye'nin sağlık sisteminin koronavirüs salgınını atlatabilecek düzeyde olduğunu" düşünen vatandaşların oranının bir hafta önce yüzde 33 düzeyindeyken, bugün bunun yüzde 40,5'e çıktığını, sağlık sistemine güvenin arttığını söyledi.
 07 Nisan 2020 10:20
Yazdır
Süleyman Soylu anket sonuçlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu, TV100'deki canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında önemli bir süreç yönetildiğini belirten Soylu, 65 yaş üstü ile 20 yaş altına bazı istisnalar hariç sokağa çıkma sınırlandırılmasının getirildiğini; amaçlarının, hareketliliği minimize etmek olduğunu hatırlattı.

Bakan Soylu, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri araştırmalarla takip ettiklerini, vatandaşın düşünce ve değerlendirmelerini öğrendiklerini vurgulayarak, vatandaşa, "Koronavirüsle ilgili gerekli önlemleri aldığınızı düşünüyor musunuz?" diye sorduklarında, yüzde 67 olumlu yanıt aldıklarını aktardı.

"Salgından korunmak için ne yapıyorsunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 76-77'sinin "Ellerimi sürekli yıkıyorum" yanıtını verdiğini dile getiren Soylu, aynı soruya yüzde 69,8 oranında "Dışarı çıkmıyorum" cevabının geldiğini kaydetti.

Soylu, "Diğer insanlara yardım etmek için ne yapıyorsunuz?" sorusuna vatadaşların yüzde 63'ünün "Taşıyıcı olma ihtimalime karşı kendimi izole edebiliyorum" karşılığını verdiğini ifade ederek, toplumsal bilinçlenmenin önemine işaret etti.

"Ne sıklıkla dışarı çıkıyorsunuz?" sorusuna vatandaşların önemli bir kısmının "Hiç dışarı çıkmıyorum ya da nadiren çıkıyorum" yanıtını verdiğini, bu cevabı verenlerin oranının her hafta yaptıkları araştırmalarda daha da yükseldiğini gördüklerini belirten Soylu, "Bu izlemelerimiz, takiplerimiz şunu gösteriyor, vatandaşlarımız aldığımız tedbirlere uydu." dedi.

"CUMHURBAŞKANI İLE EN SON 18 MART'TA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM"

Araştırmalarda, vatandaşların "sosyal medyada asılsız haber yapanların bulunarak cezalandırılması"nı istediğini gördüklerini dile getiren Soylu, "Türkiye'nin sağlık sisteminin koronavirüs salgınını atlatabilecek düzeyde olduğunu" düşünen vatandaşların oranının bir hafta önce yüzde 33 düzeyindeyken, bugün bunun yüzde 40,5'e çıktığını, sağlık sistemine güvenin arttığını söyledi.

Bakan Soylu, "Türkiye'nin sağlık sisteminin koronavirüs salgınını kısmen atlatabilecek düzeyde olduğunu" dile getirenlerin oranının ise yüzde 42,5 olduğunu kaydetti.

"Size göre koronavirüsle ilgili en güvenilir bilgi hangi açıklamalardan elde edilebilir?" sorusuna vatandaşların 49,2'sinin "devlet yetkililerince birinci ağızdan yapılan açıklamalar", yüzde 38'inin ise ile "Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamalar" yanıtını verdiğini bildiren Soylu, "Vatandaşımıza çağrıda bulunmak istiyorum, bizim şu anda ortaya koyduğumuz mücadele rehavete asla prim tanımaz. Evden çıkmamalıyız. Kendi izolasyonumuza çok dikkat etmeliyiz. Bunu yenebilecek bir kabiliyetimiz var ve yeneceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Kabine toplantıları telekonferans ile yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile en son yüz yüze ne zaman görüştünüz?" sorusunun yöneltildiği Soylu, Erdoğan ile en son 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'ndeki koordinasyon toplantısında görüştüklerini ifade etti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu'dan Bölek açıklaması: Bu yöntem yamyamlarda var
07 Nisan 2020 10:15		 Büyükşehir Belediye eski Başkanı'nın örgütle bağı bir bir anlatıldı
07 Nisan 2020 09:27
Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz
07 Nisan 2020 08:39		 BM Güvenlik Konseyi, ilk kez Kovid-19'u görüşecek
07 Nisan 2020 02:36
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan biziz
07 Nisan 2020 01:02		 Ceza İnfaz Kurumları Personeli Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Nisan 2020 00:38
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
07 Nisan 2020 00:29		 Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
07 Nisan 2020 00:04
7 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Nisan 2020 00:01		 'Emniyet'te Bağış Tarifesi' haberine ilişkin açıklama
06 Nisan 2020 23:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu10:25 - 136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi10:20 - Jandarma 'Vefa Grubu'nda Kürtçe bilen personelle hizmet veriyor10:20 - Süleyman Soylu anket sonuçlarını açıkladı10:17 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor10:17 - Ülkemizde olmayan lisans programı ilanda özel şart olarak yazıldı!10:15 - Soylu'dan Bölek açıklaması: Bu yöntem yamyamlarda var10:14 - Öğrencilerden virüs sürecindeki eğitim için YÖK ve üniversitelere karne10:13 - Borsa güne yükselişle başladı10:10 - İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği için 7/24 mesai
09:55 - Hükümlüye telefondan yoklama09:45 - Dolar'ın ateşi düşmüyor09:43 - Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu09:39 - Aile Bakanlığı'ndan Evsizlere Konaklama Projesi09:37 - Yasağı dinlemeyip sokağa çıktı, cezayı yiyince 'Problem değil' dedi09:35 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi09:33 - İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı09:29 - Gıdaya anlık takip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Bilim Kurulu Üyesi: En kritik döneme girdik
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
Ücretsiz maske yola çıktı
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
Ücretli din görevlileri için de ek ders düzenlemesi yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
roman kratochvil 2
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
Koronavirüs Fırsatçıları 1
mem.net sözlük cafe 16
hisya 1
ab'nin birlik olamaması 2
yüz koruyucu siperlik 3
memurlar.netten mesaj almak 1
ayakkabı doyumsuzluğu 2
PTT 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam