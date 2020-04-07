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Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir soru üzerine de POMEM'de yaş sınırının 30'dan 32'ye çıkarılmasının ve boy sınırının düşürülmesinin mümkün olmadığını bildirdi.
 07 Nisan 2020 10:30
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Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu, TV100'deki canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında önemli bir süreç yönetildiğini belirten Soylu, 65 yaş üstü ile 20 yaş altına bazı istisnalar hariç sokağa çıkma sınırlandırılmasının getirildiğini; amaçlarının, hareketliliği minimize etmek olduğunu hatırlattı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da iki alandaki pandemi hastanelerinin 45 gün içinde yapılacağını söyledi. 45 gün sonrasına da sürecin artarak devamı mı öngörülüyor?" sorusu üzerine Soylu, "Ayağımızın sabit noktasını belirsizliğe koymalıyız. Bunun ikinci, üçüncü fazının olmayacağını iddia edebilir misiniz? Geleceğe ait tüm tedbirleri bu vakaların en çok görüldüğü İstanbul'da almak en önemli sonuçlardan biridir." dedi.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınav sonuçlarıyla ilgili soruya Soylu, "15 güne kadar çözülür. Şu ana kadar son aşamaya geldiğini öğrendim." yanıtını verdi.

Bakan Soylu, bir soru üzerine de POMEM'de yaş sınırının 30'dan 32'ye çıkarılmasının ve boy sınırının düşürülmesinin mümkün olmadığını bildirdi.
Memurlar.Net - Özel

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