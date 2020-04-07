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Bir belediye sayaç okuma ve fatura dağıtımını durdurdu

Afyonkarahisar Belediyesi sayaç okuma ve fatura dağıtımını durdurdu
 07 Nisan 2020 10:49
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Bir belediye sayaç okuma ve fatura dağıtımını durdurdu

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında su sayacı okuma ve fatura dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Abonelerin su faturaları ortalama tüketim üzerinden hesaplanacaktır. Düzenli sayaç okuma başladığında gerekli mahsuplaşma yapılacaktır. Kesilen faturanın tahsilatı ise mevcut son ödeme tarihinden itibaren 60 gün ileri tarihe ötelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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