Bir belediye sayaç okuma ve fatura dağıtımını durdurdu
Afyonkarahisar Belediyesi sayaç okuma ve fatura dağıtımını durdurdu
|07 Nisan 2020 10:49
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Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında su sayacı okuma ve fatura dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Abonelerin su faturaları ortalama tüketim üzerinden hesaplanacaktır. Düzenli sayaç okuma başladığında gerekli mahsuplaşma yapılacaktır. Kesilen faturanın tahsilatı ise mevcut son ödeme tarihinden itibaren 60 gün ileri tarihe ötelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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