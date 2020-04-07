Gram altın, zirveden sonra, düşüşe geçti
Gram altın dün gece 365'leri gördükten sonra bu sabah itibariyle düşmeye başladı. Saat 11:00 itibariyle 357 bandına kadar geriledi.
|07 Nisan 2020 11:05
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Gram altın dün gece 365'leri görerek rekor kırdı. Ancak bu sabah saatlerinden itibaren gerilemeye başladı. Gram altın saat 11:00 itibariyle 357 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın 521 lira ve Cumhuriyet altını 2 bin 142 liradan işlem görüyor.
Geçtiğimiz hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekor kırarak başladı.
Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Gram altın önceki gün 357 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
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