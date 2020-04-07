2020/4 ile atananların göreve başlama süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, KPSS 2020/4 ile atananların göreve başlama süresini uzattı. Atanan adayların en geç 16 Nisan'a kadar göreve başlamaları gerekiyor.

KPSS-2020/4 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

KPSS-2020/4 sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamında göreve başlama işlemleri yapılacak olan kişilerin gerekli belgeleri hazırlayarak 06.04.2020tarihi mesai bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri ve en geç 07.04.2020 tarihine kadar göreve başlamaları gerektiği duyurulmuştu.

Ancak, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle süresi içinde görevine başlayamayanların başvuruları 15.04.2020 mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara başvuruda bulunmaları ve en geç 16.04.2020 tarihinde görevlerine başlamaları gerekmektedir.

Kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık personeli olarak çalışmakta olup COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında görevinden ayrılamadığını belgelendirenler ile halen yurtdışında olmaları nedeniyle başvuru yapamayacak olanların yerleştirmeden doğan hakları saklı kalacak olup göreve başlatılmalarına dair işlemler Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara göre daha sonra yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.