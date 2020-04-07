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Emlakçılar, online ilan sitelerini boykot hazırlığında

Koronavirüs nedeniyle işleri durma noktasına gelen on binlerce emlakçı, bu süreçte, tüm taleplerine rağmen ödemelerin ertelenmesi veya aylık abonelik ücretlerinde indirim yapılması gibi kolaylık sağlamayan online ilan portallarını boykot etmeye hazırlanıyor-
 07 Nisan 2020 11:11
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Emlakçılar, online ilan sitelerini boykot hazırlığında

- Koronavirüs salgını nedeniyle işleri durma noktasına gelen emlakçılar, bu süreçte, tüm taleplerine rağmen ödemelerin ertelenmesi veya aylık abonelik ücretlerinde indirim yapılması gibi kolaylık sağlamayan online ilan portallarını boykot etmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a konuya ilişkin mektup da yazan emlakçılar, makul olarak nitelendirdikleri taleplerinin karşılanmaması halinde tüm ülke genelinde söz konusu ilan sayfalarını boykot edecek.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle emlakçıların yüzde 80'inden fazlasının iş yerini açamadığını, açanların da iş yapamaz hale geldiğini söyledi.

Emlakçıların son dönemde birçok sektörde görüldüğü gibi dijital ortama geçtiğini dile getiren Aşa, pazarlama, satış ve kiralama gibi işlemleri online yürütmeye çalıştıklarını anlattı.

Aşa, ülke genelinde bilinen en önemli ilan portalları üzerinden de tanıtım faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydederek, "Ancak son zamanlarda bu ilan portallarına ödenen rakamlar o kadar arttı ki iş yeri kirasını bile geçmeye başladı." dedi.

- "Taleplerimize henüz uygun dönüş olmadı"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, bu portallara ödemelerin yıllık taahhütle aylık olarak yapıldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu süreçte iş yerini açamayan, açsa bile iş yapamayan esnafımız ücretlerini ödeyemez hale gelmiştir. Türkiye genelinde isimleri hemen hemen herkesçe bilinen, pazarı elinde tutan söz konusu ilan portallarına oda olarak başvurarak bazı taleplerde bulunduk. Ödemelerin en az 3 ay ertelenmesi, aboneliklerin dondurulması ve belli bir dönem ücret alınmaması gibi isteklerimiz oldu.

Taleplerimize henüz ya dönüş olmadı ya da uygun olmayan dönüşler yapıldı. Hatta bazıları bu konuda taviz vermemiş ve son dönemde üyelik ücretlerine zam yapmıştır."

- "Cumhurbaşkanımıza ve Ticaret Bakanımıza mektup gönderdik"

Aşa, taleplerine dönüş olmaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Pekcan'a oda olarak mektup gönderdiklerini kaydederek, "İlgili ilan siteleri ile görüşülmesini, esnafımızın bu konudaki mağduriyetini giderilmesini istedik. Nisan, mayın ve haziran aylarıyla ilgili iyileştirilmesi yapılması konusunda talepte bulunduk." diye konuştu.

Bu sitelerdeki ilanların büyük kısmının emlakçılar tarafından verildiğini dile getiren Aşa, söz konusu portalların taleplerine uygun cevap vermemesi halinde ülke çapında boykota başlayacaklarını söyledi.

Aşa, "Tüm Türkiye genelindeki emlakçılar olarak bu siteleri boykot edeceğiz. Zor zamanda onların da ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz. Çünkü bu süreçte işlerimiz durma noktasına geldi. Bizler süreci en az hasarla atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar elini taşın altına koyarsa gelirlerini yine bizlerden sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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