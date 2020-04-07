Öğretmen adaylarının uygulama eğitimi olmayacak
|07 Nisan 2020 11:21
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YÖK Başkanı Yekta Saraç Twiter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
* Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık.
* Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun.
1- YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz.M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 7, 2020
3- Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin "ders, ödev ve dosya hazırlığı" ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun...M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 7, 2020
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