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Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:- "Kahramanmaraş'ta tüketici mahkemesine başvuran bir vatandaşımız, kredi çekerken bankanın kendisinden kestiği dosya, ekspertiz ve ipotek gibi kredi masraflarına uyguladığı faizi geri aldı"- "Mahkeme emsal karar vererek bankanın tüketiciye verilmeyen bir para üzerinden faiz alamayacağına hükmetti''
 07 Nisan 2020 11:35
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Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu

- Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kahramanmaraş'ta bir tüketicinin başvurusu üzerine, bankanın kredi masraflarını faizlendirmesinin yasal olmadığına ve bunun iade edilmesine hükmeden mahkemenin, emsal niteliğinde karar verdiğini açıkladı.

Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, tüketici mahkemesi sıfatıyla baktığı davada, bankanın tüketiciden aldığı kredi masraflarını faizlendirmesinin yasal olmadığına ve bunun tüketiciye iade edilmesine hükmetti.

Şahin, mahkemenin, 26 Aralık 2019 tarihinde verdiği karara ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların kredi çeken tüketicilerden dosya masrafı, ekspertiz ve ipotek gibi birçok ücret aldığını söyledi.

Tüketici mahkemesi ve hakem heyetlerine başvurarak, bu ücretlerin bir kısmının geri alınabileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu ücretlerin iadesini alabildiğimiz gibi Kahramanmaraş'ta tüketici mahkemesine başvuran bir vatandaşımız, kredi çekerken bankanın kendisinden kestiği dosya, ekspertiz ve ipotek gibi kredi masraflarına uyguladığı faizi geri aldı. Mahkeme emsal karar vererek, bankanın tüketiciye verilmeyen bir para üzerinden faiz alamayacağına hükmetti. Çünkü tüketici 135 bin lira kredi çektiğinde eline geçen para kesintilerle yani masraflarla 133 bin lira oluyor. Ancak banka faizi 135 bin lira üzerinden alıyor. Aradaki bu miktar ise bankaların belli ücret kalemleridir. Bu yasal bir durum değil."

Mağdurların, tüketici mahkemelerine ve hakem heyetlerine başvurarak, bu parayı geri alabileceklerini vurgulayan Şahin, "Burada bankanın savunacağı hiçbir durum yok. Bu tür durumlarda hakem heyetleri 'işletilen faizin iadesine' diyerek tüketicilerin lehine karar verir." dedi.

- "Bankanın yaptığı yasal değil"

Bankanın, tüketici mahkemesine "hakem heyetinin verdiği karar yanlıştır" diye itirazda bulunduğunu aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkeme de bankaya, tüketiciye 135 bin liranın verilmediğini söylüyor. Yine bankaya 'tüketiciye 133 bin lira verdiğin için faizini 135 bin lira üzerinden kesemezsin ve zaten sen daha tüketiciye vermeden keseceğin ücretleri kesmişsin' diyor. Banka da 'ben tüketiciye 135 bin lira verdim çünkü tüketici, kredi masraflarını ayrıca benden talep ettiği için faizlendirdim' diyor. Ancak tüketicinin böyle bir talebi yok. Bu yüzden mahkeme, bankanın kredi masraflarına uyguladığı faizin tüketiciye iade edilmesine karar veriyor. Bu nedenle bankanın yaptığı yasal değil."

Şahin, söz konusu miktarın, banka tarafından tüketiciye ödendiğini de açıkladı.

- ''Kredi masraflarından alınan faize itiraz edilebilir''

Şahin, tüketicilerin kredilerde işletilen faize dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bize verilen para üzerinden değil de verilmeyen, yani masrafların kesilmediği paradan faiz işletiliyorsa buna itiraz edebiliriz." diye konuştu.

Mahkemenin, bu konuda emsal niteliğinde bir karar verdiğine dikkati çeken Şahin, tüketicilerin artık daha rahat bir şekilde bu ücreti geri alabileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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