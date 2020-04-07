AK Parti'den 22 ülkeye 'koronavirüs' mektubu

- AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından İtalya, ABD, Çin ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 22 ülkedeki siyasi partilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede destek ve iş birliğinin önemine işaret eden mektup gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kaleme alınan mektup, 22 ülkedeki siyasi partilerdeki muhataplara gönderildi.

Koronavirüse karşı mücadelede destek, birlik ve iş birliğinin önemine işaret eden mektubun gönderildiği ülkeler İtalya, İspanya, Fransa, ABD, Çin, Avusturya, Belçika, Almanya, Japonya, Kazakistan, Moldova, Hollanda, Norveç, Rusya, Somali, Güney Afrika, Güney Kore, İsviçre, İsveç, İngiltere, Ekvator Ginesi ve Moğolistan oldu.

AK Parti, Asya ülkelerindeki siyasi partilere de ayrıca toplu bir mesaj iletti.

Türk halkının dostlarıyla yan yana durmaya hazır olduğunun vurgulandığı mektupta, AK Parti'nin de dünyanın karşı karşıya olduğu bu tehdidi ortadan kaldırmak için dost ülkelerdeki muhatapları ile yakın iş birliğini sürdüreceği belirtilerek, can kaybının olduğu ülkelere de başsağlığı dilekleri iletildi.

Tehdide karşı herkes başarılı olmadıkça kimsenin başarılı olamayacağı ifade edilen mektupta, "Bu durumda hükümet ve milletlerimiz arasındaki dayanışma herkesin yararınadır. Bu küresel acil duruma yanıt vermek için gerekli tüm önemleri kararlılıkla birlikte uygulamalıyız." ifadeleri kullanıldı.

- AK Parti'ye gelen mektuplar

AK Parti'ye de bazı ülkelerdeki muhataplarından koronavirüsle mücadeleye ilişkin benzer mektuplar geldi.

Birlik, destek, taziye ve teşekkür mesajlarını içeren mektupların geldiği ülkeler arasında Almanya, Çin ve Belçika yer aldı.

Belçika Reformist Hareket Partisi (MR) tarafından da AK Parti'ye bir mektup gönderildi.

Mektubunda, Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür eden MR Genel Başkanı Georges-Louis Bouchez, "Türkiye'nin Avrupalı dostları ile olan dayanışmasını göstererek İtalya ve İspanya'nın da dahil olduğu birçok ülkeye medikal ve hijyen malzemelerini göndermesine yürekten teşekkür ediyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz, desteğiniz için teşekkür ediyor, bu vesile ile Türk halkına içten taziyelerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.