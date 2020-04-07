Adana'da FETÖ şüphelisi 5 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi
|07 Nisan 2020 11:26
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Meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheliler M.Ö, O.K, L.G, O.B. ve O.S.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Zanlıların veri inceleme raporuna yer verilen iddianamede, "Şüphelilerin, örgütün gerçek yüzünün görüldüğü dönemde dahi devamlılık iradesi göstererek örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadesi kullanıldı.
İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
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