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Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdüğünü belirten kadın, polisi çağırıp teslim oldu.
|07 Nisan 2020 12:25
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdüğünü belirten kadın, polisi çağırıp teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan N.K, sabaha karşı Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartmanın 1. katındaki evinde, 4 yaşındaki A.Ş.K. isimli oğlunu boğarak öldürdü.
Polisi arayan kadın, gelen ekiplere teslim oldu.
N.K'nin eşinin, görevi gereği şehir dışında olduğu öğrenildi.
A.Ş.K'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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