1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdüğünü belirten kadın, polisi çağırıp teslim oldu.
 07 Nisan 2020 12:25
Yazdır
Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdüğünü belirten kadın, polisi çağırıp teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan N.K, sabaha karşı Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartmanın 1. katındaki evinde, 4 yaşındaki A.Ş.K. isimli oğlunu boğarak öldürdü.

Polisi arayan kadın, gelen ekiplere teslim oldu.

N.K'nin eşinin, görevi gereği şehir dışında olduğu öğrenildi.

A.Ş.K'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı
07 Nisan 2020 12:08		 Konya'daki yol kontrolünde, yarbaydan inanılmaz sözler
07 Nisan 2020 10:51
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
07 Nisan 2020 01:37		 İzinsiz maske ve el dezenfektanı üreten imalathanelere baskın
06 Nisan 2020 23:49
Balıkesir'de kaçak üretilen 9 bin 850 maske ele geçirildi
06 Nisan 2020 23:33		 Edirne'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı
06 Nisan 2020 22:30
Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi
06 Nisan 2020 22:16		 Yüksek ateşi çıkan adam oğlu tarafından kaçırıldı
06 Nisan 2020 21:04
Trafik kazası geçiren polis memuru ölümden döndü
06 Nisan 2020 20:56		 Görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı, amirlerini darp etti
06 Nisan 2020 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:39 - İlaç yazdırmak için gittiği hastanede karantinada olduğu otaya çıktı12:37 - Temassız ödemeler 3 katına çıktı12:36 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi12:32 - İstanbul'daki sağlık personeli ihtiyacına yönelik yeni tedbirler alındı12:29 - Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep , Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri12:28 - Emekli öğretmen, maaşından artırdığı parayı Kampanya'ya bağışladı12:25 - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın polise teslim oldu12:15 - Antalya'da kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:09 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
12:08 - İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı12:03 - Bursa'da ölü tavukları çevreye atan çiftlik sahibine 88 bin 499 lira para cezası11:43 - Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti11:43 - Güvenilir haberciliğin yüz yıllık yolculuğu: Anadolu Ajansı11:39 - 'Yemeklerinizi televizyon karşısında değil masada tüketin'11:35 - Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu11:31 - Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçüm süresi ertelendi11:29 - Cengiz Holding: Vergi borcumuz silinmedi, denetmenin raporu hatalıydı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
İstanbul'daki sağlık personeli ihtiyacına yönelik yeni tedbirler alındı
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Bilim Kurulu Üyesi: En kritik döneme girdik
Konya'daki yol kontrolünde, yarbaydan inanılmaz sözler
Ücretsiz maske yola çıktı
Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çağındeniz 1
bottle boys 1
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 1
ilkokul numaramız 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 4
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 1
Parayla maske satışının yasaklanmasi 3
Koronavirüs Fırsatçıları 1
şu an çalan şarkı 1
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam