İlaç yazdırmak için gittiği hastanede karantinada olduğu ortaya çıktı
|07 Nisan 2020 12:39
|Yazdır
Kayseri'de, bacağındaki mantar hastalığı için hastaneye ilaç yazdırmaya giden kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle evinde karantinada olması gerektiği anlaşıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki evinde bir süre önce karantinaya alınan H.K, bacağındaki rahatsızlıktan dolayı Kayseri Devlet Hastanesine gitti. Kontrolü sırasında hastanın koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olması gerektiğini öğrenen hastane çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Hastaneden ayrıldıktan sonra evine dönen H.K, polis ve sağlık ekibi nezaretinde bindirildiği ambulansla kontrol için Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.
H.K'nin eşi, polis ekiplerine, karantina altındaki eşinin bacağındaki mantar rahatsızlığından dolayı hastaneye krem yazdırmaya gittiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Orduevleri kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
07 Nisan 2020 14:26
|Geçici barınma ve geri gönderme merkezlerinde koronavirüse rastlanmadı
07 Nisan 2020 14:24
|Kolonya ve maske dağıtımı başladı: Pakette Erdoğan'ın mektubu da var
07 Nisan 2020 13:21
|Maske satışı tümüyle yasaklandı mı?
07 Nisan 2020 13:02
|20 yaşın altındaki hırsızlık zanlılarına 3 bin 150'şer lira para cezası
07 Nisan 2020 12:59
|Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama
07 Nisan 2020 12:42
|İstanbul'a kazandırılacak iki yeni hastanenin çalışmalarına başlandı
07 Nisan 2020 12:30
|Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep , Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri
07 Nisan 2020 12:29
|Antalya'da kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası
07 Nisan 2020 12:15
|Bursa'da ölü tavukları çevreye atan çiftlik sahibine 88 bin 499 lira para cezası
07 Nisan 2020 12:03