Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama
Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan videoda "Vatanımızın her yerinde canla başla çalışan Teşkilatımızın, milletimize hizmet anlayışına sahip amir ve memurlarını yetiştirmeye devam ediyoruz" mesajı yer aldı
|07 Nisan 2020 12:42
|Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim yuvası Polis Akademisi Başkanlığı, teşkilatın 175. kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı.
Akademi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, polis adaylarının Akademi'ye gelişi, aldıkları eğitimler ve mezuniyet törenlerinden görüntüler yer aldı.
Paylaşımda, "Vatanımızın her yerinde canla başla çalışan Teşkilatımızın, milletimize hizmet anlayışına sahip amir ve memurlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Nice 175 yıllara." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Orduevleri kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
07 Nisan 2020 14:26
|Geçici barınma ve geri gönderme merkezlerinde koronavirüse rastlanmadı
07 Nisan 2020 14:24
|Kolonya ve maske dağıtımı başladı: Pakette Erdoğan'ın mektubu da var
07 Nisan 2020 13:21
|Maske satışı tümüyle yasaklandı mı?
07 Nisan 2020 13:02
|20 yaşın altındaki hırsızlık zanlılarına 3 bin 150'şer lira para cezası
07 Nisan 2020 12:59
|İlaç yazdırmak için gittiği hastanede karantinada olduğu ortaya çıktı
07 Nisan 2020 12:39
|İstanbul'a kazandırılacak iki yeni hastanenin çalışmalarına başlandı
07 Nisan 2020 12:30
|Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep , Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri
07 Nisan 2020 12:29
|Antalya'da kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası
07 Nisan 2020 12:15
|Bursa'da ölü tavukları çevreye atan çiftlik sahibine 88 bin 499 lira para cezası
07 Nisan 2020 12:03