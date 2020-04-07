Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 bini aştı
|07 Nisan 2020 12:43
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı.
Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 341 can kaybıyla İspanya, 10 bin 943 ile ABD, 8 bin 911 ile Fransa, 5 bin 373 ile İngiltere ve 3 bin 739 ile İran takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi hayatını kaybederken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şunlar:
"Hollanda 1867 ve Almanya 1810."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.
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