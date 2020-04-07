20 yaşın altındaki hırsızlık zanlılarına 3 bin 150'şer lira para cezası
|07 Nisan 2020 12:59
|Yazdır
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'üne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarını kısıtlayan karara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası da kesildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ahlat'ın bir köyünde 6 Nisan'da, 5 kişiye ait sulama sondajlarına enerji sağlayan yaklaşık 180 metre uzunluğunda kablonun çalındığı belirtildi.
Hırsızlık olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucu dün, olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin olay yerine yakın bir yerde araç içerisinde yakalandıkları bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan kablo kesme makası, kerpeten, 200 metre uzunluğunda bakır tel kablo ve tel hırsızlığı olaylarında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif elektrik malzemeleri ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. 3 şüphelinin 20 yaş altında olmaları nedeniyle, Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara uymadıklarından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 150 lira olmak üzere 9 bin 450 lira idari para cezası uygulanmıştır."
Açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Orduevleri kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
07 Nisan 2020 14:26
|Geçici barınma ve geri gönderme merkezlerinde koronavirüse rastlanmadı
07 Nisan 2020 14:24
|Kolonya ve maske dağıtımı başladı: Pakette Erdoğan'ın mektubu da var
07 Nisan 2020 13:21
|Maske satışı tümüyle yasaklandı mı?
07 Nisan 2020 13:02
|Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama
07 Nisan 2020 12:42
|İlaç yazdırmak için gittiği hastanede karantinada olduğu ortaya çıktı
07 Nisan 2020 12:39
|İstanbul'a kazandırılacak iki yeni hastanenin çalışmalarına başlandı
07 Nisan 2020 12:30
|Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep , Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri
07 Nisan 2020 12:29
|Antalya'da kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası
07 Nisan 2020 12:15
|Bursa'da ölü tavukları çevreye atan çiftlik sahibine 88 bin 499 lira para cezası
07 Nisan 2020 12:03