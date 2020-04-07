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Bitlis'te toprağa gömülmüş 5 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 5 kilogram el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
 07 Nisan 2020 13:02
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Bitlis'te toprağa gömülmüş 5 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 5 kilogram el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, 8 Mart itibarıyla bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu"nun başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında dün toprağa gömülü cam kavanoz içinde amonyum nitratla güçlendirilmiş zaman ayarlı ve ateşleme anahtarlı 5 kilogram el yapımı patlayıcı ve patlayıcısı olmayan zaman ayarlı ateşleme anahtarı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemelerin ardından yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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