Maske satışı tümüyle yasaklandı mı?
|07 Nisan 2020 13:02
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Maskeler şuan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekmek kadar önemli görülmeye başlandı.
İlk olarak Pazar gecesi, PTT'nin talep edenlere ücretsiz maske verileceği belirtildi. PTT'nin sitesi çökünce, turkiye.gov.tr üzerinden başvurular alınmaya başladı.
Dün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklama yaptı ve "Parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verin maskelerde ücretsizdir. Salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz vardır. Devlet olarak vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız." dedi.
Bu çok önemli bir açıklamaydı. Ancak marketlerin veya eczanelerin kendi bütçeleriyle aldıkları maskeleri nasıl ücretsiz satacakları hala açıklığa kavuşmadı.
Devlet'in bir tedbir olarak ücretsiz maske dağıtımı yapabileceği ancak ticari işletmelerin kendi bütçeleriyle aldığı maskeleri ücretsiz satmasının uygun olmayacağı belirtilmektedir.
Dünden bu yana hala marketler veya eczaneler için yeni bir açıklama yapılmamıştır. Bu konunun açıklığa kavuşturulmasında fayda bulunmaktadır.
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