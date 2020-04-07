Vali isyan etti... Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar
Antalya'da kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi
|07 Nisan 2020 13:27
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün Antalya'da 5 kişinin kavgaya karıştığını, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararlarının olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.
Karaloğlu, alınan her karara harfiyen uyulacağını bildirdi.
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