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WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı

WhatsApp, korona virüsü salgını döneminde yoğunlaşan yalan ve manipülatif haberlerin paylaşılmasının önüne geçecek. Artık alınan mesajlar sadece tek bir kişiye yönlendirilebilecek.
 07 Nisan 2020 13:11
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WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı

BRÜKSEL (AA) - Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde yanlış bilgilendirmeyi yavaşlatmak için mesaj iletimine sınırlandırma getirdi.

WhatsApp, son dönemde yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.

Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.

Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu
Anadolu Ajansı
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