WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı
WhatsApp, korona virüsü salgını döneminde yoğunlaşan yalan ve manipülatif haberlerin paylaşılmasının önüne geçecek. Artık alınan mesajlar sadece tek bir kişiye yönlendirilebilecek.
|07 Nisan 2020 13:11
|Yazdır
BRÜKSEL (AA) - Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde yanlış bilgilendirmeyi yavaşlatmak için mesaj iletimine sınırlandırma getirdi.
WhatsApp, son dönemde yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.
Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.
Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
06 Nisan 2020 11:44
|Google, kimlerin evde kalıp kalmadığını açıklayacak
04 Nisan 2020 05:38
|Sosyal medyadaki 2 hesap sahibi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 22:46
|WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi
29 Mart 2020 16:48
|İçişleri Bakanlığı'ndan sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
27 Mart 2020 23:54
|En çok kullanılan uzaktan video plaformları
26 Mart 2020 22:46
|iOS 13.4 ve iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı
25 Mart 2020 10:59
|Youtube dünya çapında video kalitesini sınırlıyor!
24 Mart 2020 23:28
|Prof. Ateş Kara'nın, sosyal medya hesabını kullanması gerekiyor
22 Mart 2020 23:46
|Evde internet coştu
21 Mart 2020 08:20