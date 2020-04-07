Süpermarket araştırması: Virüs havada birkaç dakika kalabiliyor

Gazeteduvar'da yer alan habere göre; Finlandiya'da yapılan bir araştırma, korona virüsünün havada birkaç dakika asılı kalabildiğini ortaya koydu. Bir kişinin süpermarket gibi kapalı bir mekanda öksürmesinin sonuçlarının modellendiği araştırmada, virüsü taşıyan damlacıkların yere hemen düşmediği ve birkaç dakika havada süzüldüğü belirlendi.

SÜPERMARKET ORTAMININ MODELİ ÇIKARILDI

Araştırma, Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü ve Helsinki Üniversitesi'nden fizikçi, virolog ve medikal teknoloji uzmanlarının yer aldığı bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Araştırmacılar, enfekte bir kişinin bir süpermarkette reyonlar arasında öksürerek havaya damlacık bulutu saçmasını modelledi. Süpermarketlerde yaygın oalrak kullanılan bir havalandırma sistemiyle yapılan deneyse, damlacıkların,hava akımıyla nasıl hareket ettiği incelendi.

3 boyutlu modelin görüntüleri Aalto Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Tassa viela videolinkki mallinnukseen tilanteesta, jossa ihminen yskaisee tyypillisessa myymalatilassa hyllyjen valissa https://t.co/qgkfxsqE3n #koronafi Aalto University (@AaltoUniversity) April 6, 2020

HAVALANDIRMA SİSTEMİNE RAĞMEN ASILI KALABİLİYOR

Araştırmanın sonucunda, damlacıkların havaya karışır karışmaz yere düşmediği, hava akımlarıyla hareket ederek veya oldukları yerde, havada birkaç dakika boyunca kalabildiği belirlendi. Buna göre, damlacıklar hem öksüren kişinin uzağına kadar yayılabiliyor, hem de süpermarketlerdeki kaliteli havalandırma sistemlerine rağmen birkaç dakika havada kalabiliyor.

'BAŞKASININ ÖKSÜRDÜĞÜ YERDEN KAPILABİLİR'

Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, araştırmanın sonuçlarını "Eğer korona virüsüyle enfekte bir kişi öksürüp oradan uzaklaşır ve oraya bir başkası gelirse, virüsü taşıyan damlacıklar bir başkasını solunum yoluna girebilir" sözleriyle açıkladı