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Süpermarket araştırması: Virüs havada birkaç dakika kalabiliyor

Küresel salgına yol açan yeni korona virüsünün, kısacık bir süpermarket alışverişinde bile nasıl bulaşabildiğinin sırrı çözüldü. Finlandiya'da bir süpermarket ortamının modeli çıkarıldı; hasta bir kişinin öksürük, hapşırık veya konuşmasından saçılan virüsün havada birkaç dakika asılı kalabildiği ortaya çıktı.
 07 Nisan 2020 13:15
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Süpermarket araştırması: Virüs havada birkaç dakika kalabiliyor

Gazeteduvar'da yer alan habere göre; Finlandiya'da yapılan bir araştırma, korona virüsünün havada birkaç dakika asılı kalabildiğini ortaya koydu. Bir kişinin süpermarket gibi kapalı bir mekanda öksürmesinin sonuçlarının modellendiği araştırmada, virüsü taşıyan damlacıkların yere hemen düşmediği ve birkaç dakika havada süzüldüğü belirlendi.

SÜPERMARKET ORTAMININ MODELİ ÇIKARILDI

Araştırma, Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü ve Helsinki Üniversitesi'nden fizikçi, virolog ve medikal teknoloji uzmanlarının yer aldığı bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Araştırmacılar, enfekte bir kişinin bir süpermarkette reyonlar arasında öksürerek havaya damlacık bulutu saçmasını modelledi. Süpermarketlerde yaygın oalrak kullanılan bir havalandırma sistemiyle yapılan deneyse, damlacıkların,hava akımıyla nasıl hareket ettiği incelendi.

3 boyutlu modelin görüntüleri Aalto Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

HAVALANDIRMA SİSTEMİNE RAĞMEN ASILI KALABİLİYOR

Araştırmanın sonucunda, damlacıkların havaya karışır karışmaz yere düşmediği, hava akımlarıyla hareket ederek veya oldukları yerde, havada birkaç dakika boyunca kalabildiği belirlendi. Buna göre, damlacıklar hem öksüren kişinin uzağına kadar yayılabiliyor, hem de süpermarketlerdeki kaliteli havalandırma sistemlerine rağmen birkaç dakika havada kalabiliyor.

'BAŞKASININ ÖKSÜRDÜĞÜ YERDEN KAPILABİLİR'

Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, araştırmanın sonuçlarını "Eğer korona virüsüyle enfekte bir kişi öksürüp oradan uzaklaşır ve oraya bir başkası gelirse, virüsü taşıyan damlacıklar bir başkasını solunum yoluna girebilir" sözleriyle açıkladı
Memurlar.Net
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