Kolonya ve maske dağıtımı başladı: Pakette Erdoğan'ın mektubu da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Erdoğan'ın mektubu da yer aldı
|07 Nisan 2020 13:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Bugün Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, maske ve kolonyaların dağıtımına başladı.
Vatandaşların evlerine götürülen paketlerde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.
Mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer alıyor.
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