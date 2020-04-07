Ukrayna ordusunda koronavirüsten ilk ölüm
|07 Nisan 2020 13:50
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerekleşti.
Ukrayna ordusu bünyesindeki Tıp Kuvvetleri Komutanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetler'de görevli bir kadın personelin, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Ukrayna ordusunda 7 Nisan sabahı itibariyle kayıtlara geçen 4 korona virüs vakası bulunduğu, enfeksiyona yakalanan kişilerden bir kişinin hayatını kaybettiği, 87 ordu personelinin ise karantinada tutulduğu belirtildi.
Ukrayna'da 7 Nisan sabahı itibariyle tespit edilen bin 462 korona virüs vakası bulunuyor. 45 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, tedavi gören 28 kişi iyileşerek taburcu edildi.
24 Nisan'a kadar karantina ilan edilen Ukrayna'da, park ve bahçelere girmek, halkın toplu bulunduğu alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklandı. Aralarında başkent Kiev'in de bulunduğu, korona virüsün görüldüğü büyük şehirlerin girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor.
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