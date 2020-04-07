Savcılıktan 'İhtiyacı olan alsın' dolabı
Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı "imkanı olanların koyması, ihtiyacı olanların da alması" için, ilçenin iki yerine ihtiyaç malzemeleriyle dolu iki dolap yerleştirdi.
|07 Nisan 2020 13:56
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Koronavirüs salgını sonrasında çok sayıda işyeri kapandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sayıda insan bu salgından ekonomik olarak etkileniyor.
Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı "Türkiue İçin Birlik Vakti" başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında "imkanı olanların koyması, ihtiyacı olanların da alması için" ilçenin iki yerine, Akçakoca Çuhallı Çarşısı Sahil Ekmek önüne ve Merkez Cami arkasındaki market önüne, iki dolap yerleştirdi.
Akçakoca Cumhuriyet Savcısı Samet Yelis'in öncülüğünde yürütülen uygulama kapsamında Savcılık kendi imkanlarıyla her iki dolabı da karınca karınca doldurdu
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