Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor
|07 Nisan 2020 14:11
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen ve sağlık çalışanı, ihtiyaç durumunda kullanılması amacıyla 3 katlı cerrahi maske üretimine başladı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adıyaman Meslek Eğitim Merkezi, Dumlupınar ile Erdemir Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi, ortak proje oluşturdu.
Proje kapsamında gönüllü 6 öğretmen, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında olası maske ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma gerçekleştiriyor.
Gönüllüler ekibinin ürettiği maskeler, kentteki sağlık kuruluşları ile talepler doğrultusunda vatandaşların ihtiyacını karşılayacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla maske üretimine başladıklarını belirtti.
Ekibin, günde 1000 adet tek kullanımlık maske ürettiğini ifade eden Alagöz, "Ürettiğimiz maskeleri, kentteki ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara veriyoruz. Bu manada meslek liselerinin çok anlamlı ve bu süreçte çok önemli olduğunu görüyoruz. Meslek liselerini sağlık çalışanı gibi alkışları hak ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Alagöz, daha önce de kentteki okullarda dezenfektan ve siperlik maske üretimine başladıklarını kaydetti.
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