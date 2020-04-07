Meclis Hastanesi doktoru, koronavirüsü yendi
|07 Nisan 2020 14:33
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktorunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Hastanesi doktoru tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorla temas edenlerin 14 günlük süreleri de takip edildi ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un dünkü açıklamasında dile getirdiği, koronavirüs testi pozitif çıkan personelin de Meclis Hastanesi'ndeki doktorla bağlantısı bulunmuyor.
Ayrıca Şentop'un talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldı.
Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maskeler, her gün dağıtılacak. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 bini aştı
07 Nisan 2020 12:43
|TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası
07 Nisan 2020 01:20
|80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi
06 Nisan 2020 20:22
|Sağlık Bakanlığı: 75 vatandaşımız hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 19:46
|İtalya'da son 24 saatte 636 hasta hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 19:12
|Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2020/5 ile atananlara ilişkin duyuru
06 Nisan 2020 17:53
|İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
06 Nisan 2020 10:18
|Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirlere uyarsak bayramda normalleşme başlar
06 Nisan 2020 10:17
|601 sağlık çalışanına korona bulaştı: İstanbul'da sayı 200'den fazla
06 Nisan 2020 08:16
|Sağlık Bakanlığı: 73 hastamız hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 20:00