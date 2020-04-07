1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Meclis Hastanesi doktoru, koronavirüsü yendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktorunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi
 07 Nisan 2020 14:33
Yazdır
Meclis Hastanesi doktoru, koronavirüsü yendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktorunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Hastanesi doktoru tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorla temas edenlerin 14 günlük süreleri de takip edildi ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un dünkü açıklamasında dile getirdiği, koronavirüs testi pozitif çıkan personelin de Meclis Hastanesi'ndeki doktorla bağlantısı bulunmuyor.

Ayrıca Şentop'un talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldı.

Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maskeler, her gün dağıtılacak. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da gönderildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 bini aştı
07 Nisan 2020 12:43		 TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası
07 Nisan 2020 01:20
80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi
06 Nisan 2020 20:22		 Sağlık Bakanlığı: 75 vatandaşımız hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 19:46
İtalya'da son 24 saatte 636 hasta hayatını kaybetti
06 Nisan 2020 19:12		 Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2020/5 ile atananlara ilişkin duyuru
06 Nisan 2020 17:53
İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu
06 Nisan 2020 10:18		 Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirlere uyarsak bayramda normalleşme başlar
06 Nisan 2020 10:17
601 sağlık çalışanına korona bulaştı: İstanbul'da sayı 200'den fazla
06 Nisan 2020 08:16		 Sağlık Bakanlığı: 73 hastamız hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 20:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Benzine 5 kuruş indirim yapıldı16:14 - ASELSAN'dan yerli solunum cihazı açıklaması16:09 - İngiltere Başbakan Johnson son durumu ile ilgili açıklama16:00 - Pazarda maske dağıtımına 2 gözaltı15:49 - Azerbaycan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 oldu15:47 - İnternetten alışveriş yaparken dikkat: Yüksek limitli kart kullanmayın15:41 - Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu oluyor15:37 - Hazine 6,2 milyar lira borçlandı15:33 - Eyüp Sabri'den Kolonya'da 80 derece açıklaması15:27 - Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı
15:20 - Meclis'te maskeli infaz düzenlemesi oturumu15:13 - Bilim Kurulu, ikinci kez video konferans aracılığıyla toplandı15:11 - Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti15:10 - Tapu müdürlükleri için yeni tedbirler: Siperlikli maske, serbest kıyafet...15:09 - Roketsan'da patlama... Can kaybı yok15:04 - Kızılay, 'İmmün plazma tedavisi' için kan bağışına davet etti14:58 - Belediye hoparlörlerinden koronavirüs vaka sayısı açıklandı14:55 - TEB: Eczaneler ikinci bir açıklamaya kadar maske satışı yapmasın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Dayanışma Kampanyasına maddi destek verdiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
WhatsApp, mesaj iletimini sınırlandırdı
Erdoğan'dan, sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
İstanbul'daki sağlık personeli ihtiyacına yönelik yeni tedbirler alındı
Fatura Çin'e kesiliyor, trilyon dolarlık tazminatlar yolda
Bakan Soylu, POMEM'deki boy ve yaş şartı sınırıyla ilgili, ilk kez net konuştu
Konya'daki yol kontrolünde, yarbaydan inanılmaz sözler
Erdoğan: Kapsamlı bir yasa teklifi sunacağız
Bilim Kurulu Üyesi: En kritik döneme girdik
Virüse hazırlıksız yakalanmayan tek Avrupa ülkesi
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
perte çıkmak 1
maydonoz 1
memurlar.netten mesaj almak 1
Koronavirüs Fırsatçıları 1
hisya 1
mem.net sözlük cafe 10
epttavm 7
erdoğan'ın fatih portakal hakkında suç duyurusunda bulunması 1
pişman değilim 1
kabuğuna çekilmek 1
SON İLANLAR
Polis Akademisi 1 Öğretim Elemanı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 33 İşçi Alacak
Göynücek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkeli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam