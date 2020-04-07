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Terör kamplarını koronavirüs vurdu

Terör örgütü PKK içinde corona virüs vakalarının yaşandığı tespitleri yapıldı. DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinde ve Irak-İran sınır hattına yakın bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 60-70 PKK'lı teröristin corona virüs şüphesiyle Süleymaniye'de bulunan hastanede karantina altına alınarak, tedavi edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
 07 Nisan 2020 14:39
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Terör kamplarını koronavirüs vurdu

Irak kuzeyindeki terör kamplarında koşullardan dolayı corona virüsün hızla yayıldığı, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Terör örgütü üst düzey yöneticilerinin ise kendilerini korumaya alarak, ihtiyaç nedeniyle gelen diğer teröristleri bile bulundukları alanlara yaklaştırmadıkları ifade edildi. Corona virüs nedeniyle örgüt yöneticilerinin toplantı yapmadıkları, enfekte olan çok sayıdaki terörist nedeniyle görüşme taleplerini kabul etmedikleri belirtildi.

FİRARI ÖNLEMEK İÇİN KIRSALDA SÖZDE TEDAVİ

Corona virüse yakalanan teröristler için Süleymaniye'de örgüte ait bir hastanenin tedavi amacıyla hazırlandığı, ancak yeterli sayıda sağlık personeli ve ekipman bulunmadığından ölümlerin engellenemediği belirtildi. Süleymaniye ve Erbil bölgesine kaçabilen bazı teröristler, hastanelere öncelikle üst düzey teröristlerin gönderildiğini, sıradan teröristlerin ise kaçmalarından şüphe edildiği için kırsal alanda dağınık karantina bölgelerinde tutulduğunu, doktor ve yeterli ekipman bulunmaması nedeniyle genç yaştaki birçok örgüt mensubunun öldüğünü anlattı.

CORONA'DAN ÖLENLER BELİRSİZ

Suriye'de ise PKK / PYD / YPG terör örgütü mensuplarına koalisyon güçlerince birtakım tıbbi malzemenin gönderildiği ancak, bunların yeterli olmadığı da örgütün iletişim kaynaklarından tespit edildi. Bölgedeki hastanenin büyük bir bölümünün tahrip olması ve yeterli sayıda sağlık ekibinin bulunmaması nedeniyle ölüm oranlarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu, ancak corona virüs test kitlerinin olmaması nedeniyle ölenler için kayıt tutulmadığı belirtiliyor.
DHA
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